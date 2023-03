Inter, Milan e Napoli ecco gli accoppiamenti per i quarti. Che sfide per le tre italiane!

L’attesa è finita, l’urna di Nyon ha parlato! Saranno questi gli accoppiamenti per le squadre italiane in Champions League.

Inter, Milan e Napoli sono riuscite a qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League dopo aver eliminato rispettivamente Porto, Tottenham e Eintracht Francoforte.

Ai nerazzurri e ai rossoneri è bastato un solo gol nella gara d’andata a San Siro per battere i rispettivi avversari, quello di Lukaku in chiusura di secondo tempo per l’Inter, quello di Brahim Diaz in apertura di primo tempo per il Milan.

Grande successo invece per il Napoli, che asfalta con un netto 5-0 i campioni uscenti dell’Europa League, grazie al 2-0 dell’andata firmato Osimhen e Di Lorenzo e il 3-0 del ritorno, firmato dalla doppietta sempre del nigeriano e dal rigore trasformato da Zielinski.

Il cammino verso la finale di Istanbul del prossimo 10 giugno è però appena cominciato. Le tre italiane dovranno affrontare delle affascinanti sfide ai quarti di finale per procedere il proprio percorso europeo. Il sorteggio viene effettuato dall’ex giocatore tra le altre di Bayern Monaco e Real Madrid, il turco Hamit Altintop, che rappresenta il suo paese ospite della finale, e dall’ex leggenda di Ajax, Milan e Barcellona, Patrick Kluivert, in gol nella finale della stagione ’94/’95 vinta per 1-0 contro il Milan.

La prima squadra sorteggiata è la squadra campione, il Real Madrid, che affronterà ai quarti di finale Chelsea.Il secondo accoppiamento sorteggiato è quello che riguarda l’Inter, che ai quarti di finale affronterà i portoghesi del Benfica.Il Manchester City del temibile Haaland affronterà il Bayern Monaco in una sfida che sa quasi di finale anticipata. L’ultimo accoppiamento è quello che porta due italiane ad affrontarsi, Milan e Napoli. Dopo molti anni l’Italia torna dunque ad avere una squadra in semifinale di Europa.

Oltre al sorteggio dei quarti di finale si è ovviamente sorteggiati anche gli accoppiamenti delle semifinali che ci saranno. La vincente di Milan-Napoli giocherà contro la vincente di Inter-Benfica, mentre la vincente di Manchester City-Bayern Monaco andrà a giocare contro la vincente di Real Madrid-Chelsea.

Inoltre, la vincente seconda semifinale, quella comprendente Man City, Bayer, Real o Chelsea, affronterà da “padrona di casa” la vincente della prima semifinale, cioè ovviamente Inter, Milan, Napoli o Benfica.



Un’opportunità incredibile per l’Italia, che avendo tre concorrenti dallo stesso lato del tabellone può sperare di avere una squadra in finale dopo 6 anni dall’ultima volta.