Euroderby, l’Inter fa suo il primo round col Milan. A San Siro finisce 0-2

Gara quasi a senso unico tra Milan e Inter, con i nerazzurri che segnano due gol nel giro di 11′ e poi amministrano la gara.

L’attesa è finita: dopo vent’anni torna l’euroderby in semifinale di Champions League. In palio per Milan e Inter la finale di Istanbul del prossimo 10 giugno.

Una partita che promette spettacolo tra due squadre affamate che arrivano fin qui contro qualsiasi pronostico. Ed è una partita in cui non manca lo spettacolo e non mancano le sorprese. Sì perché l’Inter scende in campo con una fame da lupi e squarcia il match dopo appena 11 minuti di gioco.

Bastano solo 8 minuti ai nerazzurri per fare 0-1. Corner dalla sinistra di Calhanoglu, mancino al volo di Edin Dzeko nonostante la marcatura di Calabria e Inter avanti. 3 minuti dopo Barella imbecca Dimarco, che mette un pallone basso al centro che Lautaro lascia passare per l’accorrente Mkhitaryan: l’armeno controlla, entra in area e fulmina Maignan per uno scioccante 0-2 dopo meno di un quarto d’ora. Al quarto d’ora l’Inter rischia addirittura lo 0-3. Calhanoglu tira una sassata su una palla vagante che si stampa piena sul palo. Sul contro-cross Barella imbecca Mkhitaryan che però non riesce a spiazza Maignan, sulla ribattuta Barella tira alto.

È un Milan in bambola che paga sicuramente l’assenza di Leao e che perde anche Bennacer per infortunio al quarto d’ora di gioco. Rossoneri che provano una timida reazione con un’azione solitaria di Saelemaekers, e con una bella combinazione tra Calabria e Messias che termina con il tacco sull’esterno della rete del capitano del Milan. L’Inter però continua a macinare occasioni e rischia il terzo gol prima col destro di Lautaro poi col tap-in mancato di Dumfries.

Nella ripresa l’Inter pensa a gestire il risultato, cercando di arginare in tutti i modi la crescita del Milan. Le più grandi occasioni capitano sui mancini di Brahim Diaz e Messias, nessuno dei due riesce però a centrare lo specchio della porta. Nerazzurri che continuano a provare a chiudere la gara, percussione meravigliosa di Bastoni che imbecca Dzeko, ipnotizzato da Maignan.

Al 63′ i padroni di casa pareggiano il conto dei pali con un destro dal limite dell’area di Tonali, leggermente deviato da Bastoni, che prende la base esterna del palo e termina fuori. Ancora qualche timido tentativo di Messias che non impensierisce Onana, poi l’occasione da fuori per Pobega, che però tira centrale. Intanto l’Inter ha di nuovo l’occasione per chiuderla con Gagliardini che però non calcia in porta da posizione comoda.

Partita che finisce così 0-2. Un risultato poche volte in discussione, con i nerazzurri quasi sempre in controllo del match che hanno lasciato poche iniziative ai cugini, che nella gara di ritorno cercheranno disperatamente di recuperare uno svantaggio importante ma non impossibile. Vedremo chi la spunterà tra le due milanesi.