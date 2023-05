Euroderby ancora nerazzurro, l’Inter è in finale!

L’Inter batte il Milan e stacca un biglietto per Istanbul. Decisivo il gol di Lautaro Martinez nella ripresa che fissa sul 3-0 il totale tra andata e ritorno.

A distanza di 13 anni l’Inter torna in finale di Champions League. A distanza di 20 anni l’Inter vendica l’euroderby che portò il Milan a Manchester.

È una serata magica per il popolo nerazzurro, accorso numerosissimo al Giuseppe Meazza per la partita più importante dell’ultimo decennio. Una sfida quella con i cugini rossoneri che vede l’Inter voler completare l’opera rispetto all’incredibile gara d’andata, terminata con un nettissimo 0-2 che è stato fin troppo stretto agli uomini di Inzaghi.

Questa volta nel Milan recupera Leao, che guida l’attacco rossonero insieme a Brahim Diaz e Messias dietro a Giroud. Assente invece Bennacer, infortunatosi proprio nella gara d’andata. Formazione di gala invece per l’Inter, che deve fare a meno solo del lungodegente Skriniar.

È una partita dura quella che vede il Milan provarci e l’Inter assorbire il colpo, cercando di fare male in ripartenza. La prima vera occasione è rossonera, con una punizione battuta corta per Theo che dalla distanza non centra lo specchio. Poco dopo, a seguito di un duro contrasto tra Theo e Barella non fischiato da Turpin, Tonali scippa il pallone a Mkhitaryan e mette al centro per l’accorrente Brahim Diaz, che però con il destro non riesce ad imprimere potenza e spara tra le braccia di Onana.

Intanto l’Inter ci prova con il tiro da fuori di Mkhitaryan, ma al 37′ è Leao a spaventare i nerazzurri. Dopo aver vinto un rimpallo con Darmian è bravissimo ad andare via a lui e ad Acerbi ma col mancino non trova la porta di un soffio. Reagisce l’Inter e con Dzeko va vicinissimo al gol del vantaggio. Una spizzata sulla punizione di Calhanoglu che vede il riflesso di uno splendido Maignan. Sul corner successivo Lautaro da fuori non trova la porta.

Nella ripresa è tutto molto bloccato fino a quando Inzaghi mette mano alla formazione. Dentro Lukaku e Gosens, fuori Dzeko e Dimarco. Un doppio cambio che si rivela decisivo per le sorti del match. Sono questi due infatti a confezionare l’assist per Lautaro Martinez, che calcia forte sul palo di un Maignan questa volta non irresistibile, segnando il gol che manda l’Inter in finale di Champions League!

Il prossimo 10 giugno ci saranno dunque in nerazzurri all’Ataturk di Istanbul a cercare di riportare l’Italia sul tetto d’Europa. Un titolo che manca proprio dal 22 maggio 2010, quando l’Inter alzò al cielo la sua terza coppa dei campioni battendo il Bayern Monaco con la doppietta di uno splendido Diego Milito nella notte di Madrid.

Una finale che si preannuncia complicatissima, dato che dall’altro lato ci sono squadre del calibro di Manchester City e Real Madrid. Vedremo chi delle due arriverà ad affrontare l’Inter di Inzaghi, ma per il calcio italiano sarà comunque una grande notte.