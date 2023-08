Inter, in attesa del portiere sembra fatta per l’arrivo di Samardzic dall’Udinese

Continua il calciomercato dell’Inter, che insegue i sostituti di Onana e Lukaku ma intanto piazza il colpo a centrocampo dall’Udinese.

È il serbo Lazar Samardzic il sesto centrocampista a disposizione di Simone Inzaghi. L’Inter sembra aver raggiunto un accordo con l’Udinese.

Continua il calciomercato dell’Inter di Simone Inzaghi. Dopo aver perso diverse pedine in questa sessione, nomi importanti come Brozovic, Onana, Handanovic, Skriniar, Dzeko e Lukaku, gli 007 nerazzurri sono al lavoro per consegnare ad Inzaghi una squadra all’altezza per affrontare al meglio la stagione.

E se sul fronte portiere e secondo attaccante (dopo l’arrivo di Thuram) non ci sono ancora aggiornamenti, Marotta ed Ausilio dovrebbero essere riusciti a completare il centrocampo. Dopo l’arrivo di Frattesi dal Sassuolo è pronto a sbarcare a Milano un altro giocatore proveniente dalla Serie A, il serbo Lazar Samardzic dell’Udinese.

Prelevato dai bianconeri nel 2021 dal Red Bull Lipsia per 3 milioni di euro, l’anno scorso ha fatto vedere grandi cose: tunnel, controlli di suola e giocate di fino, e soprattutto un sinistro magico che ha fatto spesso paura ai portieri avversari. Nella stagione 22/23 ha portato ai friulani 5 gol e 4 assist in 37 presenze, di cui però solo 19 da titolare.

Nello scacchiere tattico di Inzaghi potrebbe occupare molteplici ruoli: mezz’ala destra al posto di Barella, sinistra al posto di Mkhitaryan, o anche trequartista, in un 3-4-1-2 che potrebbe essere una nuova chiave tattica per i nerazzurri.

All’Udinese andranno circa 18 milioni di euro più il cartellino del gioiellino interista Giovanni Fabbian, esploso l’anno scorso in Serie B con la Reggina con cui ha segnato la bellezza di 8 reti, su cui l’Inter però manterrà ancora un diritto di recompra, tenendolo di fatto sotto controllo.

Dunque dopo gli arrivi di Thuram, Frattesi, Bisseck e Cuadrado ecco dunque quello che dovrebbe essere il quinto colpo della lunga estate interista. Un’estate che certamente non finirà qui, visto che Inzaghi attende almeno un attaccante (Correa permettendo) e un portiere (con Stankovic e Di Gennaro destinati con ogni probabilità a fare da secondo e terzo portiere).