L’Italia torna finalmente a vincere: l’Under19 è campione d’Europa

In una stagione tutto sommato positiva per i colori azzurri, con la sola ma pesantissima assenza a Qatar 2022 a fare da contraltare, una squadra azzurra è finalmente riuscita a sollevare un trofeo internazionale.

Nelle ultime settimane, infatti, le compagini italiane si erano rese protagoniste raggiungendo in più occasioni l’ultimo stage dei rispettivi torneo con un unico filo conduttore: la beffarda sconfitta in finale.

Una delle squadre azzurre sul quale si riponeva parecchia fiducia, l’Italia Under 21, non è riuscita ad andare oltre i raggruppamenti dell’Europeo di categoria segnando così l’estromissione degli azzurrini dalle Olimpiadi di Parigi 2024. A risollevare il morale degli italiani, però, ci hanno pensato i ragazzi dell’U19 guidati dal commissario tecnico Alberto Bollini che, contro ogni aspettativa, hanno conquistato il tetto d’Europa.

Gli azzurrini sorridono: i ragazzi di Bollini conquistano l’Europeo

L’Europeo Under 19 disputato nella vicina Malta ha fatto tornare a sorridere l’Italia pallonara. Dopo le cocenti sconfitte nelle finali dei tornei per club di Inter, Roma e Fiorentina, rispettivamente in Champions League, Europa League e Conference League, aveva lasciato l’amaro in bocca non soltanto ai tifosi delle tre squadre.

Inoltre, quasi alla metà di giugno l’Italia aveva dovuto fare i conti con un’altra, pesantissima, delusione. L’Under 20 guidata da Nunziata è stata, infatti, sconfitta di misura dai pari età dell’Uruguay nei mondiali di categoria giocati in Argentina. Dopo le sconfitte, però, grazie ai ragazzi di Bollini l’Italia può finalmente alzare la testa.

Gli azzurrini nel loro raggruppamento avevano raccolto una vittoria contro Malta, una sonora sconfitta contro il Portogallo e un pareggio contro la Polonia che gli ha permesso di accedere alle semifinali. Nel penultimo incontro del torneo i ragazzi di Bollini hanno faticato ma sono riusciti ad avere la meglio di un’arcigna Spagna, regalandosi la finale contro il Portogallo.

Nel match contro i lusiitani l’Italia voleva vendicare il 5-1 subito ai gironi e gli azzurrini sono scesi in campo con la fame di vittoria. A decidere il match è stato Michael Kayode, laterale difensivo della Fiorentina Primavera. Gli azzurrini, dunque, riescono a vendicare le sconfitte precedenti laureandosi campioni d’Europa Under 19 dopo vent’anni e regalando un’estate un po’ più dolce all’Italia calcistica.