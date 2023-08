Lazio, ecco finalmente un colpo di mercato: arriva il giapponese Kamada

Si sblocca il mercato in entrata per la squadra biancoceleste. È fatta per l’arrivo del centrocampista giapponese Daichi Kamada.

Arriva il primo vero colpo dell’estate della Lazio. Alla corte di Maurizio Sarri arriva il centrocampista giapponese ex Eintracht Francoforte Daichi Kamada.

Gli ultimi giorni in casa Lazio non erano stati proprio l’emblema della calma e della tranquillità. In settimana c’è infatti stato un forte scontro tra Claudio Lotito e Maurizio Sarri, evidentemente per divergenze su un mercato ancora non entrato nel vivo.

Sarri voleva fortemente due centrocampisti, per ovviare anche alla pesantissima partenza di Milinkovic-Savic. I nomi sul taccuino dell’ex allenatore di Napoli, Juventus e Chelsea erano quelli di Zielinski e Ricci, mentre Lotito voleva portare in biancoceleste giocatori come Lo Celso e Fred, che pare siano stati rifiutati dal tecnico toscano.

Nella giornata di ieri sembra però essere stato finalmente raggiunto l’accordo con un giocatore internazionale: stiamo parlando del centrocampista giapponese Daichi Kamada. Il classe ’96 ha passato le ultime quattro stagioni in Bundesliga all’Eintracht Francoforte, con cui ha vinto l’edizione 2021/2022 dell’Europa League e la coppa di Germania nel 2017/2018 (nella sua prima stagione a Francoforte prima del prestito in Belgio).

Giocatore duttile, può ricoprire sia il ruolo di trequartista che di centrocampista più arretrato, come ampiamente mostrato lo scorso anno, quando è stato impiegato sia in mediana sia sulla linea di trequarti nel 3-4-2-1 dei tedeschi, portando in dote la bellezza di 16 gol e 7 assist in tutte le competizioni. Nel 4-3-3 di Sarri con ogni probabilità andrà a ricoprire il ruolo di mezzala, ricoprendo di fatto, anche se con caratteristiche diverse, il buco lasciato da Milinkovic-Savic.

Dopo non aver rinnovato il suo contratto, Kamada era stato vicinissimo ad essere preso dal Milan, prima che i rossoneri si separassero da Paolo Maldini, che in prima persona aveva trattato l’arrivo del centrocampista. In seguito era stato offerto anche all’Inter, che ha però preferito virare sul centrocampista dell’Udinese Lazar Samardzic.

Con l’arrivo di Kamada la Lazio apre così il suo mercato in entrata. Un mercato che sicuramente non finirà qui, dato che il tecnico biancoceleste si aspetta anche un regista. Sempre in voga il nome di Ricci, al quale si aggiunge quello dell’ex Fiorentina, Arsenal e Atletico Madrid Lucas Torreira, ora in forza al Galatasaray.