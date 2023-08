Supercoppa di Germania: è Dani Olmo show! Bayern al tappeto e coppa al Lipsia

È il Lipsia ad aggiudicarsi la ventiquattresima edizione della coppa di Germania. Contro il Bayer Monaco decide una tripletta di Dani Olmo.

Super show dello spagnolo Dani Olmo, che stende il Bayern Monaco con una sensazionale tripletta, consegnando al Lipsia la prima supercoppa della sua storia.

Il match si gioca all’Allianz Arena tra i campioni di Germania del Bayern Monaco e i campioni di Coppa di Germania del RB Lipsia, che hanno battuto in finale l’Eintracht Francoforte per 2-0 con i gol di Nkunku (ora al Chelsea) e Szoboszlai (ora al Liverpool).

Partita che si sblocca subito. Bastano infatti appena 3 minuti di gioco per vedere il primo gol. Calcio di punizione dalla sinistra, un paio di rimpalli in area di rigore col pallone che schizza dalle parti di Dani Olmo, che apre il piatto e fa 1-0.

Bayern che risponde al 10′ con l’imbucata di Kimmich per Gnabry che però non dà forza al suo tiro. Poco dopo ancora Gnabry protagonista, questa volta con l’assist per Tel, che tutto solo davanti a Blaswich spara addosso al portiere.

Dopo qualche spavento il Lipsia si riaffaccia però dalle parti di Ulreich: Werner serve Olmo, che con una giocata spaziale va via in mezzo a Laimer e De Ligt e con la punta del destro fa 2-0.

Nella ripresa ancora un’occasione per il Bayern con le conclusioni di Tel prima e di Musiala poi che però non trovano la via della rete. Al 64′ è anche il momento dell’esordio per Harry Kane, arrivato dal Tottenham per la cifra di 100 milioni di euro. Due minuti più tardi c’è però un tocco di mano in area di rigore da parte dell’ex Ajax Mazraoui. Dal dischetto si presenta ancora Dani Olmo che con freddezza trasforma e si porta il pallone a casa.

Dopo qualche altro timido tentativo da entrambe le parti, con Mazraoui per i bavaresi e con Sesko per i sassoni, arriva il triplice fischio che decreta la vittoria del Lipsia. È il terzo trofeo della storia della squadra fondata nel 2009, dopo le due Coppe di Germania consecutive vinte nel 2022 e 2023, la prima Supercoppa dopo la sconfitta dello scorso anno.

Sfugge invece per Harry Kane la possibilità di vincere il primo trofeo della sua carriera, dopo 10 anni all’asciutto sia col Tottenham che con la nazionale inglese, e soprattutto con quattro finali perse (tra cui una di Champions contro il Liverpool e una di Euro2020 contro l’Italia).