Coppa Italia, tonfo clamoroso del Napoli: Frosinone ai quarti

Clamoroso risultato in uno degli ottavi di finale di Coppa Italia che vedeva affrontarsi il Napoli di Walter Mazzarri e il sorprendente Frosinone guidato da Eusebio Di Francesco.

Contro ogni pronostico i ciociari hanno vinto il match dello Stadio Diego Maradona regalandosi uno storico passaggio ai quarti di finale; continua l’incubo ottavi per il Napoli che viene eliminato per la terza volta consecutiva in questa fase della competizione.

Sfuma, dunque, uno degli obiettivi stagionali per il Napoli che, adesso, deve provare a recuperare terreno in campionato. Il Frosinone grazie alla vittoria sui partenopei affronterà nai quarti di finale la vincente tra Juventus e Salernitana.

Pesante KO del Napoli: il Frosinone festeggia

Pronti, via e al quarto d’ora il Napoli ha la prima occasione della gara. Demme scambia con Lindstrom che va alla conclusione ben respinta da Cerofolini. Al 22′ ancora azzurri con Raspadori che si libera sull’out di destra e calcia ad incrociare con il mancino cogliendo il palo esterno. Al minuto 37 su errore di Okoli il Napoli passa in vantaggio con Simeone. Dopo l’on field review l’arbitro annulla la rete per un tocco con il braccio di Lindstrom ad inizio azione. L’ultima occasione del primo tempo è di Raspadori che su punizione impegna Cerofolini.

La prima occasione della ripresa è ancora partenopea, ancora su punizione questa volta con Mario Rui che dal limita prende in pieno il palo. Mazzarri opera i primi cambi inserendo Lobotka, Di Lorenzo, Kvaratskhelia e Osimhen, ma il Napoli sparisce dal campo. Al 65′ su corner di Garritano stacca Barrenechea che coglie impreparata la difesa e porta avanti il Frosinone.

Al 70′ blackout Napoli: errore su un retropassaggio di Di Lorenzo che manda Caso a tu per tu con Gollini, il 10 dei ciociari è freddo e firma il 2-0. Il Napoli prova ad alzare il baricentro alla ricerca di un disperato pareggio ma il Frosinone è attento e cinico nel contrattacco. Al 90′ Di Lorenzo, grande protagonista in negativo, stende in area Gelli, Abisso non ha dubbi e assegna il penalty. Dal dischetto Cheddira calcia forte e centrale superando Gollini per il 3-0 dei ciociari.

Allo scadere c’è ancora gloria per i gialloblu: Lirola riparte e con un magnifico filtrante trova Harroui, piatto del marocchino e 4-0 definitivo per la banda di Di Francesco. Pesante caduta del Napoli che saluta la Coppa Italia e dopo le vittorie su Braga e Cagliari rivede i fantasmi del recente passato.