Nelle ultime ore una triste notizia che nessun amante dello sport avrebbe mai voluto sentire ha sconvolto il calcio italiano: si è spento a 79 anni Gigi Riva, indimenticabile attaccante italiano.

La notizia ha fatto il giro del paese in pochissime ore unendo nel cordoglio appassionati di calcio e non. Riva se ne va da leggenda assoluta del calcio nostrano e immancabile esempio di vita per i più giovani.

Nelle scorse ore tutto il mondo dello sport italiano ha voluto omaggiare il grande Rombo di Tuono, protagonista indiscusso con la maglia dell’Italia e del suo amato Cagliari.

A poche settimane di distanza dalla dipartita di Franz Beckembauer, anche l’Italia perde uno dei suoi sportivi più influenti dello scorso secolo, ma soprattutto un uomo dalla grande moralità e lealtà in grado di unire un popolo intero.

Italia in lacrime: addio a Gigi Riva

L’Italia calcistica, e non solo, si tinge di nero per l’improvvisa scomparsa di uno dei più grandi calciatori che abbiano mai calcato i campi da gioco italiani: Gigi Riva. L’ex bandiera e stella del Cagliari e dell’Italia si è spenta a causa di un malore cardiaco che non ha lasciato scampo.

Nella città di Cagliari, e in tutta la Sardegna, è stato proclamato lutto per la scomparsa di colui il quale decise di rifiutare la corte della ricca Juventus per rimanere fedele alla terra che lo aveva adottato e al quale ha regalato l’incredibile scudetto del 1969/70, unico ed irripetibile.

Riva è stato senza dubbio l’attaccante italiano più forte del secondo dopo guerra. Con la maglia della Nazionale l’attaccante di origini varesine ha messo a referto la bellezza di 35 gol in 42 presenze che lo rendono il miglior marcatore della storia dell’Italia, nonostante abbia detto addio all’azzurro circa 50 anni fa.

L’ex attaccante è stato protagonista nel trionfante europeo casalingo che regalò agli azzurri la prima affermazione continentale. Riva ha preso parte anche alla storica Italia-Germania disputatasi a Città del Messico nel 1970 e definita da molti come la partita più bella della storia.

Diverse figure del mondo calcistico italiano hanno voluto salutare il compianto Rombo di Tuono e tra questi un messaggio speciale è arrivato da Roberto Baggio, che con Riva ha condiviso lo scotto di un mondiale sfumato in finale per mano del Brasile. Il Divin Codino ha voluto salutare uno dei suoi mentori, nonché figura di vicinanza sottolineando la perdita di un grandioso essere umano prima che di uno sportivo.

La scomparsa di Gigi Riva lascia una ferita aperta nel mondo dello sport italiano, ma nonostante gli ingenerosi e ignoranti fischi del pubblico saudita, le sue gesta resteranno indelebili.