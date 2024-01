Primo colpo per De Rossi: la Roma accoglie il nuovo acquisto

Inizio positivo per Daniele De Rossi sulla panchina della Roma con due vittorie in due gare: l’ex centrocampista e capitano giallorosso gioisce anche per il primo rinforzo ufficiale dal suo insediamento.

Nonostante le polemiche che hanno seguito l’esonero di José Mourinho la Roma della famiglia Friedkin continua il suo lavoro di rafforzamento: è arrivata l’ufficialità del primo innesto dell’era De Rossi.

Il tecnico italiano ha voluto dare sin da subito la sua impronta abbandonando il 3-4-2-1 (o 3-5-2) dello Special One per passare al 4-3-3, modulo ritenuto da DDR più incline alle caratteristiche dei calciatori giallorossi.

Per questo il dimissionario Tiago Pinto ha deciso di spingere sull’acceleratore per regalare a De Rossi un rinforzo che possa alzare il livello qualitativo della rosa fornendo un’alternativa in più al proprio tecnico.

Altro arrivo in casa Roma: il primo dall’insediamento di De Rossi

La Roma vuole rilanciare le proprie quotazioni per un posto nella prossima Champions League e l’effetto del nuovo tecnico De Rossi sembra stia sortendo i risultati sperati. Dopo lo scotto per l’allontanamento di Mourinho, la tifoseria giallorossa può tornare a sorridere grazie alle prime due uscite positive dell’ex capitano.

Per alimentare ancora di più le speranze europee, Tiago Pinto ha ultimato il primo acquisto dall’arrivo di De Rossi. Si tratta di Angeliño, esterno mancino di proprietà del RB Lipsia.

Dopo essere stato per lungo tempo di proprietà del Manchester City, nel 2021 i tedeschi hanno deciso di investire quasi 20 milioni per assicurarselo a titolo definitivo. L’esperienza nel Lipsia, però, ha subito una brusca frenata portando lo spagnolo in prestito prima all’Hoffenheim e poi al Galatasaray.

Il laterale mancino non si è ambientato con i giallorossi di Turchia e per questo, per sua stessa ammissione, quando è entrata in gioco la Roma non ha avuto alcuna esitazione a spingere per il trasferimento. Il classe ’97 arriva nella Capitale in prestito con un diritto di riscatto fissato a circa 5 milioni di euro.

Il proseguimento del matrimonio tra la Roma e Angeliño potrebbe essere deciso dalla qualificazione in Europa con De Rossi che, in attesa del rush finale del mercato, può abbracciare il primo rinforzo per l’assalto alla Champions League.