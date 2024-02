Carta da parati: ecco quali vantaggi offre

Negli ultimi anni, complice la creazione di motivi e decori sempre più intriganti e ricchi di fascino, la carta da parati ha riguadagnato un posto d’onore tra le scelte dei designer d’interni e di chiunque desideri personalizzare ai massimi livelli la propria abitazione.

Bella da vedere, resistente e sempre più facile da applicare, non è più riservata al completamento delle stanze in stile classico, ma è in grado di impreziosire anche gli ambienti più moderni, nonché quelli arredati secondo le ultime tendenze bold, shabby, minimal e via dicendo.

I vantaggi offerti da questa soluzione d’arredo sono numerosi; di seguito forniremo una panoramica dei principali.

La carta da parati è perfetta per tutti gli ambienti

Per prima cosa è bene considerare che la carta da parati può essere utilizzata in tutte le stanze della casa. Non ci sono solo fantasie e modelli per la camera da letto, il salotto o lo studio, ma anche per bagno e cucina, a patto, naturalmente, di scegliere la tipologia giusta, ossia resistente all’umidità e lavabile.

Per queste due stanze, dunque, meglio puntare sulle carte in tessuto non tessuto, fibra di vetro o vinilico, mentre per le altre via libera anche a carta e tessuto.

Per non commettere errori nella scelta, è possibile fare affidamento sugli shop online come Leroy Merlin che offrono una vasta selezione di carte da parati già suddivise per stanze, nonché filtri che consentano di individuare a colpo sicuro quelle realizzate con i materiali più adatti a un certo ambiente.

Offre infinite possibilità per personalizzare la propria casa

Se la varietà di materiali rende la carta da parati ideale per tutte le stanze, i motivi fanno in modo che offra un’infinità di occasioni di personalizzazione.

Dai modelli in tinta unita, ideali per ottenere in poco tempo pareti perfettamente monocrome anche in presenza di imperfezioni della superficie, a quelli arricchiti con motivi geometrici o floreali, passando per i modelli che imitano i materiali, le carte in rilievo, quelle con creativi effetti pittorici e i fotomurali, le possibilità sono tantissime.

A seconda dei casi, si potrà decidere di utilizzare un grande foglio su un’unica parete, di ricoprire tutti i muri o di posizionare nella parte alta carte ornamentali e in basso modelli monocromi o imitanti il marmo o il legno.

Carte da parati: per ogni stile

Le carte da parati attualmente in commercio consentono di sottolineare e intensificare qualsiasi stile d’arredo. Si potrà così donare a una stanza in stile industrial un carattere ancora più forte optando per carta da parati effetto mattone a vista, listelli in pietra nera, doghe in legno, calcestruzzo o cemento, mentre una arredata in stile scandinavo potrà essere impreziosita con carta da parati dai toni chiari e freddi, arricchita con motivi floreali stilizzati, dai colori piatti e neutri.

Per quanto riguarda gli ambienti rustici, via libera ai fogli effetto legno anticato, mattoni neri, pietre e marmo bianco. Le case in stile classico potranno invece essere completate con i modelli più classici, arricchiti da texture damascate, vittoriane, barocche o a strisce, e caratterizzate da colori preziosi come il rosso e l’oro.

Non solo muri

Tra i tanti vantaggi offerti dalla carta da parati rientra anche il fatto che il suo utilizzo non deve necessariamente essere riservato alla copertura dei muri. Questa soluzione risulta in molti casi perfetta anche per personalizzare porte, armadi, mensole e via dicendo.

Scegliendo le carte giuste, si potrà così rendere ancora più personale l’ambiente domestico, senza doversi munire di pennelli, vernici, stencil o qualsiasi altro strumento possa aiutare a tinteggiare e decorare manualmente gli arredi di casa.

Facile da applicare, ma anche da rimuovere

La carta da parati è davvero facile da utilizzare. A seconda della tipologia scelta, si potrà applicare la colla direttamente sul muro oppure sul retro della carta. In questo secondo caso, il foglio dovrà essere srotolato su un’ampia superficie piana. In commercio non mancano inoltre le carte da parati autoadesive, già pronte per essere applicate su muri o altre superfici.

Quando poi si desidera sostituire la carta da parati, è possibile staccarla con altrettanta semplicità, inumidendola con una spugna e procedendo alla rimozione con una spatola. Le tipologie resistenti all’umidità devono prima essere raschiate in superficie, così da favorire l’assorbimento dell’acqua.

Una lunga durata garantita da qualità eccellenti

In commercio è possibile trovare carte di ogni tipo; tra le tante rientrano quelle resistenti all’umidità, caratterizzate quindi da un ridotto assorbimento di acqua, nonché quelle ignifughe, traspiranti, fonoassorbenti. Molte carte sono inoltre resistenti ai raggi UV e agli urti, tutte caratteristiche che ne garantiscono una lunga durata. Se scelta nel modo corretto e trattata adeguatamente, una carta da parati può resistere, senza modificare il suo aspetto, per 10 o 15 anni.