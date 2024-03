Grandi e piccini, gli appassionati di fumetti e di manga amano gli accessori e gadget a tema. Una panoramica di quelli più popolari e graditi.

Se sei un appassionato di fumetti della Disney o dei manga, potresti essere interessato a coltivare la tua passione con gadget fatti apposta per te.

Al contempo se vuoi fare un regalo di compleanno a un tuo amico o amica appassionati di fumetti, forse vorrai sapere cosa acquistare per fare centro e rendere contento il destinatario del tuo dono.

Di seguito vedremo i gadget da avere se sei un appassionato di fumetti, ovvero quegli oggetti che non dovrebbero mancare a chi non si perde una storia dei suoi personaggi preferiti, da Pippo e Paperino ai protagonisti di Dragonball.

Vediamo qualche esempio e idea regalo.

Gadget per appassionati di fumetti da avere a casa propria

Gli appassionati di fumetti e manga apprezzano particolarmente alcuni oggetti o gadget a tema, da tenere nella propria camera o comunque nell’ambiente domestico. Ecco una lista.

Tazze

Le tazze per fare colazione e partire con il piede giusto possono fare la differenza ed essere apprezzate dall’amico che riceverà il tuo regalo, per esempio a Natale. Ma tu stesso potresti regalartene una per ‘festeggiare’ la tua passione e dare un tocco in più ai tuoi risvegli mattutini.

Si possono trovare facilmente nei negozi specializzati in fumetti e articoli legati ai manga: le tazze con i personaggi dei fumetti Disney o dei cartoni e fumetti giapponesi sono sempre popolari tra i collezionisti e possono essere un’aggiunta divertente alla tua routine quotidiana.

E ricorda che il regalo per te stesso potrai fartelo anche se non hai più vent’anni. Quella dei fumetti è infatti una passione senza tempo.

Peluche

Se un tuo nipote è giovanissimo e ama un certo personaggio della Disney o dei manga, come Goku o Pluto, potresti regalargli un peluche a tema. Insomma se gli piacciono gli oggetti morbidi e simpatici, da mettere sulla mensola o sul comodino della camera dal letto, il peluche ‘fumettoso’ potrebbe essere una scelta top.

Considera di regalarne uno anche alla tua ragazzo o al tuo ragazzo, se sai che tra le sue passioni ci sono i fumetti. Anche questo gadget potrà dunque fare colpo ed essere davvero apprezzato da chi ama i fumetti.

Action figures

Chi ama il collezionismo e, al contempo, ha la passione per i fumetti, potrebbe considerare l’idea di comprare delle statuette o delle action figures, ossia riproduzioni snodabili dei tuoi personaggi preferiti, delle serie Disney o dei manga.

I fumetti che ami ti daranno lo spunto per un acquisto che ti farà contento, o che potrà essere l’oggetto di un regalo. Oggi grazie ad internet e ai negozi di fumetti specializzati, potrai davvero trovarne di ogni tipo.

Basti pensare a quelli, apprezzatissimi a tutte le età, che riproducono i famosi robot giapponesi, come Goldrake o Ufo Robot.

Giochi da tavolo e carte collezionabili

Nell’era della tecnologia e di un mondo digitale sempre in evoluzione, non manca chi continua a dilettarsi con giochi da tavolo e carte collezionabili. Basta andare in un negozio specializzato, facendo attenzione a qualche regola utile se si va nel periodo dei saldi, per scoprire che la passione è ancora diffusissima sia tra i giovani, che tra i meno giovani.

Se ti piacciono i fumetti della Disney o i fumetti giapponesi, o anche entrambi, regalati un gadget come un gioco da tavolo ad hoc, o un mazzo di carte collezionabili. Potrai divertirti con gli amici e passare dei momenti di svago, ma al contempo ‘suggellerai’ la tua passione con un gadget da avere.

Al contempo valutane l’idea regalo per un compleanno o un evento particolare che riguarda un appassionato o un’appassionata di fumetti, di tua conoscenza.

Poster da parete

C’è poi il classico poster, da appendere alla parete della tua camera da letto, per dare quel tocco in più di allegria al tuo ambiente domestico.

Infatti, decorare le pareti con poster, stampe d’arte o illustrazioni dei personaggi preferiti dei fumetti, rappresenta una maniera azzeccata per ‘premiare’ la tua passione e farti sentire, in qualche modo, parte di quel mondo immaginario che trovi leggendo i tuoi fumetti preferiti.

Gadget da portare sempre con te se ami i fumetti

Di seguito scopriamo alcuni gadget con cui potresti accompagnarti per un’uscita con gli amici o un evento informale.

Magliette e abbigliamento a tema

Un altro gadget per chi ama i fumetti è legato all’abbigliamento. Forse perciò è ‘riduttivo’ chiamarlo gadget, ma in qualche modo può essere considerato tale, per quella sua componente divertente e spensierata che la caratterizza.

Stiamo parlando della t-shirt a tema fumetti Disney o manga: se ami i cartoni giapponesi o di Paperino e Topolino, dovresti considerarne l’acquisto – per te, per un tuo familiare o per la tua fidanzata o fidanzato.

Anche questo è un gadget che piacerà sicuramente agli appassionati di fumetti, anzi oggi in commercio si possono trovare magliette – ma anche felpe o tute – che, con ottimo dettaglio e pregevole fattura, riproducono i personaggi più amati.

Accessori per smartphone

Esistono anche gadget tecnologici – come custodie per smartphone, power bank (caricatori portatili), auricolari e altro ancora.

Potrai sceglierli per farti un regalo se sei appassionato di fumetti, ma ricorda che questi accessori potranno essere un’ottima idea regalo per qualcuno che ama leggere le avventure dei classici occidentali o le narrazioni delle icone giapponesi.