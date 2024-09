Tommaso Franchi e Ilaria Clemente: tutti pazzi per i concorrenti nip del Grande Fratello, ecco chi sono

Tommaso Franchi e Ilaria Clemente sono due tra i concorrenti “Nip” che vedremo al “Grande Fratello”: conosciamoli meglio.

Gli appassionati di reality non avranno certamente modo di annoiarsi con la nuova edizione del “Grande Fratello”, che dovrebbe tenerci compagnia per ben sei mesi come in passato. A condurre sarà ancora Alfonso Signorini, affiancato questa volta da due opinioniste, Cesara Buonamici, che è stata confermata, e Beatrice Luzzi, la “regina” della scorsa edizione. Ancora una volta non ci saranno solo concorrenti “Vip”, ma anche “Nip”, che sembrano essere destinati a sparigliare diverse situazioni.

Chi pensa che i personaggi non famosi possano rivelarsi timorosi quando si trovano ad avere a che fare con chi ha carriere importanti alle spalle deve ricredersi, le discussioni che possono crearsi sono davvero accese. Tutti i nomi non sono stati ancora svelati, certa la presenza di Tommaso Franchi e Ilaria Clemente, che hanno appassionato tutti dal video di presentazione.

Chi sono Tommaso Franchi e Ilaria Clemente del “Grande Fratello”

Vedere i “Vip” in uno scenario particolare come quello che li porta a stare chiusi in una ‘Casa’ per mesi può essere sempre interessante, ma la curiosità spesso riguarda anche i “Nip”, che possono a volte trasformarsi in mine vaganti e animare la dinamica del gioco. Fare previsioni a riguardo è ancora prematuro, ma Tommaso Franchi e Ilaria Clemente sembrano avere tutte le carte in regola per farlo.

Al momento li conosciamo pochissimo, solo per quello che hanno raccontato di sé nel video di presentazione del “Grande Fratello“, ma c’è chi è davvero interessato a saperne di più su di loro.

Tommaso è nato nel 2000, è originario di Siena e fa l’idraulico, non ha quindi niente a che vedere con il mondo dello spettacolo. “Figlio di un facoltoso imprenditore del settore del pellame e dell’abbigliamento, Tommaso gode di una solida reputazione anche per il peso del nome che porta” – si legge nella sua scheda. Come ha lui stesso raccontato, Tommaso è nipote di Niccolò Rugani, “attuale capitano della contrada di Castelvecchio, una delle figure centrali nel mondo del Palio, evento che ogni anno richiama l’attenzione di tutta Italia”. E’ attaccatissimo alla sua famiglia e alle tradizioni, non ama smartphone e social network.

Ilaria è invece nata a Roma nel 1994 ed è laureata presso l’Università La Sapienza, ha conseguito poi un master in cybersecurity, e oggi lavora nel settore informatico. Lei si ritiene una persona allegra e solare, che ama ridere e stare in compagnia dei suoi amici più cari.

Insomma, già con loro ne vedremo quasi sicuramente delle belle.