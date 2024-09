Fedez in clinica: “I controlli di un 70enne”, come sta

Fedez si mostra in clinica mentre fa un prelievo del sangue e spiega che fa parte di una serie di controlli da “70enne”: come sta.

La vita di Fedez è cambiata in maniera drastica rispetto solo ad un anno fa. Il rapper di Buccinasco è divenuto famoso in tutta Italia anche grazie alla relazione con Chiara Ferragni, storia d’amore che ha fatto da cassa di risonanza per entrambi e che ha portato alla nascita di due splendidi figli: Leone e Vittoria.

La loro sembrava una vita da sogno, entrambi belli, di successo e ricchi, innamorati e in grado di mettere su una splendida famiglia. Poi sono cominciati i problemi di salute di Federico, sono emerse le problematiche di coppia, i fastidi legati ad una vita troppo spesso sotto la luce dei riflettori (un qualcosa che hanno scelto e di cui hanno pagato le conseguenze), infine lo scandalo Balocco e la decisione di lasciarsi.

Inizialmente entrambi hanno preso questa decisione allo scopo di ritrovare la serenità, pensavano si trattasse di una crisi profonda ma non di un addio, tuttavia più passa il tempo e più sembra improbabile che possano tornare indietro. Fedez sta cercando di voltare pagina e lo stesso probabilmente sta facendo Chiara.

Il rapporto tra loro esisterà sempre e stanno cercando in qualche modo di farlo funzionare per il bene dei figli. In questa situazione delicata Fedez deve fare i conti con delle problematiche di salute che non scompaiono da un giorno all’altro e che necessitano di controllo costante.

Fedez in clinica per dei controlli: come sta il rapper

In alcune recenti interviste Fedez ha raccontato di come quello che gli è capitato lo ha portato ad accettare l’idea che prima o poi dovrà fare i conti con la morte. Il rapper ha spiegato che quando gli è stato diagnosticato il tumore – dal quale fortunatamente è guarito – ha dovuto confrontarsi con l’idea che l’operazione poteva andare male e che ci sarebbe potuto essere un esito nefasto.

Qualche tempo dopo c’è stato il ricovero per una perdita improvvisa di sangue, un altro evento che lo ha messo di fronte al rischio e alla consapevolezza che la vita è appesa ad un filo. Per tale ragione Fedez si dice pronto ad affrontare l’inevitabile e cerca di vivere ogni giorno pienamente.

In un recente scatto pubblicato nelle storie Instagram lo vediamo mentre sorridente si sottopone ad un prelievo di sangue. L’artista non spiega a cosa servano quei controlli – probabilmente una routine di controllo in seguito al tumore operato, al fine di scongiurare l’ipotesi una recidiva – preferisce ironizzare e infatti scrive: “Sono 2004 ma devo fare i controlli di un 70enne”.

Sembra insomma che il cantante stia bene e che i controlli siano semplicemente una forma di prevenzione. Il suo modo aperto e diretto di affrontare la questione dimostra un enorme coraggio, ma anche la voglia di condividere e informare, essere in qualche modo anche spot per la prevenzione, senza però perdere la consueta ironia e la leggerezza che lo hanno sempre caratterizzato.