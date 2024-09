Alfonso e Federica, cos’è successo dopo Temptation Island 2024: l’indiscrezione bomba

Temptation Island, spunta lo spoiler su Alfonso e Federica: cosa è successo alla coppia dopo la trasmissione.

Il cambio di periodo non ha minimamente intaccato l’amore del pubblico per questa trasmissione. Anche a settembre, Temptation Island colleziona ascolti record e si conferma una delle trasmissioni più amate e seguite della nostra tv. Per la prima volta nella sua storia, il docu-reality raddoppia e va in onda con una seconda edizione nello stesso anno, a distanza di pochi mesi. Nuove coppie hanno deciso di mettersi in gioco nel programma targato Maria De Filippi e, tra queste, anche quella formata da Alfonso e Federica.

I due sono fidanzati da otto anni, nonostante la loro giovane età: Federica si è legata ad Alfonso quando aveva solo 12 anni. L’eccessiva gelosia di lui, però, non le ha mai permesso di fare nulla se non in compagnia del suo fidanzato, neanche una pizza o un gelato con le amiche. Amiche che, pertanto, Federica si ritrova a non avere per vita della vita che conduce da quando è in questa relazione. Una storia molto discussa, quella dei due campani, ma cosa accadrà al termine dei 21 giorni nel villaggio? Uno spoiler arriva dal canale Instagram di Deianira Marzano.

Cosa è successo ad Alfonso e Federica dopo Temptation Island: l’indiscrezione arriva dai social

Tra coloro che hanno deciso di testare i propri sentimenti nel programma di Canale 5 ci sono anche Federica Petagna e Alfonso D’Apice. A scrivere a Temptation Island è stata lei, dichiarando di essere stanca dell’eccessiva possessività del suo fidanzato. Quest’ultimo ha ammesso di essere esagerato e ha manifestato la volontà di migliorare grazie a questo percorso in tv. A quanto pare, però, la coppia potrebbe non aver avuto lieto fine.

Attraverso il suo canale di Instagram, Deianira Marzano ha condiviso il messaggio di un utente nel quale si legge un grande spoiler sulla coppia in questione. Stando a quanto si legge, Federica ed Alfonso sarebbero usciti separati dal programma di Canale 5 e lei si sarebbe recata a Milano da sola. Specifichiamo che si tratta di una semplice indiscrezione e che al momento non esistono anticipazioni ufficiali sui protagonisti della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia. Al pubblico non resta che attendere le prossime puntate per scoprire cosa accadrà davvero durante il falò di confronto finale di Alfonso e Federica e cosa decideranno di fare dopo l’acceso faccia a faccia.