Chiara Ferragni, Fedez e Tony Effe: la guerra ha inizio, arrivano i primi schieramenti

Il dissing dura ormai da giorni: è guerra mediatica tra Tony Effe e Fedez. Chiara Ferragni è intervenuta, così come molti altri vip.

Accade troppo spesso che i social media si trasformino in un campo di battaglia, dove tutto è lecito e tutto vale. Il dissing tra Tony Effe e Fedez dura ormai da giorni, ma ciò che ha scosso maggiormente l’opinione pubblica risiede nella scelta di coinvolgere spudoratamente altre persone. Nei botta e risposta a suon di rime ed insulti, i due rapper hanno trascinato nell’arena Chiara Ferragni, Chiara Biasi, Leone e Vittoria e molti altri. L’imprenditrice digitale si è vista costretta ad intervenire.

Tutto è iniziato lo scorso 17 settembre, quando l’attuale fidanzato di Giulia De Lellis ha fatto riferimento al rifiuto della presunta offerta di collaborazione da parte del rivale e successivamente alla strofa del brano Chiara: “La Chiara dice che mi adora”. La diatriba web tra i due è iniziata così, era prevedibile che Fedez rispondesse alle provocazioni di Tony Effe: “Scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi / quelli come te io li chiamo infami”. Nel video risposta compare anche Taylor Mega, accomodata beatamente sul bracciolo della poltrona.

Dissing tra Tony Effe e Fedez: i vip si schierano

E così come in un campo di battaglia si formano le dovute fazioni, così sui social alcuni personaggi pubblici hanno manifestato la simpatia per uno o per l’altro. Tony Effe in particolare ha ricevuto diversi like in seguito alla condivisione del brano Chiara. Tra i vip che hanno espresso implicitamente consenso troviamo Belen Rodriguez, Emma Marrone, Guè, Rosa Chemical, Edoardo Donnamaria e molti altri. Le strofe del nuovo singolo di Tony Effe si concentrano esclusivamente su quanto accaduto nella vita di Fedez, con un preciso riferimento ai figli.

“Hai fatto i figli solamente per postarli / chissà che penseranno quando saranno grandi” – e ancora – “hai perso moglie, non hai famiglia / la prossima figlia devi chiamarla sconfitta”. Non sono solo questi i riferimenti alla famiglia del rapper milanese, con continui rimandi a Leone e Vittoria, ma anche al recente divorzio da Chiara Ferragni.

L’imprenditrice digitale è quindi intervenuta con una stories che sembra più un avvertimento: “Fate quello che volete ma lasciate tutti in pace me ed i miei figli, grazie”. Anche Fedez non si è fatto attendere: “Piccolo gangsta non ti hanno insegnato in strada che i bambini non si toccano”. A questo punto, attendiamo l’ultima parola di Tony Effe.