Re Carlo e Harry pace fatta? Il Principe torna a Londra e senza Meghan

Finalmente torna il sereno nella Royal Family? Il principe Harry farà ritorno a Londra e incontrerà il padre senza la consorte.



La faida tra reali britannici tiene banco ormai da più di 4 anni e in ogni parte del mondo ci sono appassionati di questioni reali che desiderano assistere ad un lieto fine. Già l’idea che i figli di Lady Diana – principessa triste capace di catturare la simpatia di tutti anche a causa della sua tragica fine – siano divisi da questioni di principio sembra insensata, poi la notizia della malattia di Carlo ha tolto ulteriore peso alle divergenze.

Il duca di Sussex ha fatto qualche timido passo verso la riconciliazione e da ambienti a lui vicini si vocifera che voglia tornare a fare attivamente parte della famiglia reale britannica. Quanto accaduto al padre non ha fatto che acuire la sua voglia di ridurre la distanza sia fisica che emotiva, ma per il momento il grande ritorno, il sotterramento dell’ascia di guerra, non è avvenuto.

Gli indizi fanno pensare che prima o poi capiterà, anche perché il sovrano – specialmente dopo la scoperta della malattia – desidera ardentemente essere parte integrande della vita dei nipoti Lilibet e Archie. I principali ostacoli al momento sono Meghan e William. La consorte del duca non ha intenzione di tornare a vivere in Inghilterra e l’erede al trono non riesce a perdonare fratello e cognata per aver esposto in pubblica piazza i problemi interni.

Harry torna a Londra: ci sarà finalmente la pace con il padre?

Il principe ribelle è stato a Londra poche settimane fa per partecipare in segreto al funerale dello zio. Nell’occasione ha incontrato il fratello William, ma secondo quanto riferito dai presenti i due non si sarebbero nemmeno rivolti la parola. Tra i due dunque vige ancora il gelo, ma con il padre le cose potrebbero essere più semplici.

Stando alle ultime informazioni giunte, Harry farà nuovamente ritorno a Londra il prossimo 30 settembre in occasione dei WellChild Awards. Secondo gli esperti di gossip britannico proprio questa potrebbe essere l’occasione buona per una fugace visita al padre, anche perché Harry giungerà in Inghilterra senza la consorte Meghan.

Comunque vada, secondo molti la frequenza con la quale Harry sta facendo ritorno in patria è da leggere come un buon segno, anche perché una maggiore frequenza potrebbe facilitare l’incontro chiarificatore con il padre. La decisione spetta però al sovrano, il quale detterà le regole dell’eventuale incontro.

A spiegarlo è stato Hugo Vickers, esperto di politica reale inglese, che ha dichiarato: “Se posso esprimermi così, se il Re desidera vederlo, farà in modo di incontrarlo. Se non vuole vederlo, sarà troppo impegnato. Semplicemente”. Sulla riconciliazione ha poi sottolineato come la strada da fare sia ancora lunga.