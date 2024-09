Kostas, quando va in onda il finale e come rivedere le repliche della serie tv

Kostas sta andando in onda in queste settimane su Rai 1: ecco quando verrà trasmesso il finale e come rivedere le repliche della fiction.

La nuova serie televisiva targata Rai va in onda sulla rete ammiraglia da giovedì 12 settembre, quando è stata trasmessa la prima puntata, dove il protagonista è Stefano Fresi. Lo spettacolo è prodotto da Palomar e Rai Fiction che hanno voluto ricreare una sorta di Montalbano ma ambientato in Grecia.

La serie tv di Rai 1 è tratta dai romanzi di Petros Markaris ed è ambientata nel 2009 nella bellissima e suggestiva Atene, sospesa tra passato e presente. Il protagonista è Kostas Charitos, il quale è a capo della Sezione Omicidi della Polizia della capitale greca, teatro di una serie di omicidi che coinvolgono soprattutto ex spie e immigrati clandestini, ma anche cronisti curiosi e imprenditori ambigui.

A occuparsi di questi delitti è Kostas, che non si perde mai d’animo nemmeno nei momenti più difficili, portando avanti le indagini con tenacia e quel pizzico di umorismo che lo contraddistingue, e riuscendo anche a gestire gli ordini del suo superiore Ghikas. Le prime due puntate sono già andate in onda, ma si possono recuperare con facilità.

Kostas, rivedere le puntate della serie tv è facilissimo

Kostas è una miniserie in 4 puntate, questo vuol dire che su Rai 1 verranno trasmessi quattro appuntamenti. Come abbiamo già detto, i primi due episodi sono andati in onda nelle serate di giovedì 12 e 19 settembre. La prima è stata tratta dai romanzi Ultime della notte e Difesa a zona di Petros Markaris, mentre la seconda dal romanzo Difesa a zona, sempre dello stesso autore.

Il prossimo appuntamento è previsto per giovedì 26 settembre, dove verrà trasmesso il terzo episodio tratto dai romanzi Difesa a zona e Si è suicidato. Per quanto riguarda l’ultima puntata, sappiamo che il finale è previsto per giovedì 3 ottobre, dove su Ra 1 verrà mandata in onda la quarta puntata tratta dal romanzo Si è suicidato il Che, sempre dello scrittore greco Markaris.

La serie televisiva è visibile non solo su Rai 1, ma anche in contemporanea in streaming su RaiPlay dove rimangono tutte le puntate. Ciò permette agli utenti di vedere gli episodi gratuitamente sulla piattaforma, l’importante è essere in possesso di un account. A questo si deve aggiungere che le puntate vanno in onda in replica su Rai Premium, canale 25 del digitale terrestre, ogni sabato sera alle ore 21:30.