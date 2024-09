Gf, Javier e Shaila escono allo scoperto dopo il bacio: le telecamere riprendono tutto

Nella Casa del Grande Fratello è successo un nuovo colpo di scena, che riguarda proprio Javier e Sheila. Ecco cos’è successo.

Il famoso reality show – condotto come sempre da Alfonso Signorini – ha saputo sin da subito catturare l’attenzione del grande pubblico italiano. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell’attesa di scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che vengono rivelati ad ogni episodio. Numerose sono infatti sempre state le vicende che hanno appassionato i telespettatori e che sono state raccontate nella Casa più spiata d’Italia.

Ad attirare l’attenzione è stato di recente quello che è accaduto tra Javier e Sheila, che già stanno conquistando i cuori degli italiani.

Cosa è successo tra Sheila e Javier al Grande Fratello

La Casa del Grande Fratello è un pozzo di sorprese e, grazie alle tante telecamere che ci sono lì dentro, è possibile scoprire cosa succede tra i vari concorrenti. Ad esempio, a destare l’interesse di tutti sono quest’anno Javier e Shaila, che si sarebbero avvicinati molto e che avrebbero mostrato sin da subito una certa sintonia. I due si sono anche baciati per scherzo, dato che gli inquilini del Gf stavano giocando al gioco della bottiglia e hanno invogliato i due protagonisti a scambiarsi un tenero bacio. Così è successo, e quel momento ha appassionato tutti, tanto che non si parla di altro (sia nella Casa che fuori).

A tal proposito, a dire la loro sono stati anche Jessica Morlacchi e Ilaria Clemente, che di nascosto hanno parlato di quello che pensano sulla “quasi coppia” del momento. Sussurrando, le due donne hanno infatti discusso della situazione sentimentale di Shaila che sta conquistando tutti tra quelle quattro mura. “Lei mi ha detto che Javier lo sta conoscendo e non ha ancora capito“, ha infatti detto a bassa voce Ilaria, “Lorenzo lo stavo conoscendo e io con Lorenzo ci sto bene”. La Morlacchi ha a quel punto svelato che Sheila vede Lorenzo come un amico, e lo si nota proprio da quando lo guarda.

“Lui invece le piace”, ha continuato Jessica riferendosi a Javier. “C’è qualcosa che non mi quadra“, ha infine concluso Ilaria, lasciando perplessa anche la sua coinquilina. Il video sta quindi facendo il giro del web ed è subito diventato virale, tanto che i fan non vedono l’ora di scoprire come finirà la storia tra Sheila e Javier, che tanto stanno appassionando i telespettatori.