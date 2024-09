Uomini e Donne, perché Francesca Sorrentino ha accettato solo ora di partecipare: cosa c’è dietro la decisione

Francesca Sorrentino è la nuova tronista del daiting show di Canale 5, ma perché proprio adesso ha deciso di partecipare?

Francesca Sorrentino è una delle nuove troniste di Uomini e Donne, la giovane di 23 anni – volto già noto al pubblico per aver partecipato a Temptation Island – è stata presentata da Maria De Filippi nel corso della puntata di (martedì 24 settembre). Poiché non è la prima volta che si lascia con Manuel, il ragazzo con cui aveva partecipato al reality condotto da Filippo Bisciglia, in tanti si stanno chiedendo perché proprio adesso ha accettato di diventare tronista.

Giovanissima e appariscente, Francesca nella sua presentazione a Uomini e Donne ha parlato della sua vita, dei suoi sogni e di cosa si aspetta dalla partecipazione al programma di Maria De Filippi. Ha poi svelato il motivo che l’ha spinta a partecipare proprio adesso e cosa è cambiato rispetto alle altre volte che aveva rotto con Manuel.

Francesca Sorrentino, le prime parole da tronista a Uomini e Donne

C’era grossa attesa tra il pubblico per la presentazione dei nuovi tronisti di Uomini e Donne, com’era stato anticipato da Lorenzo Pugnaloni, tra i vari protagonisti di quest’anno, c’è anche Francesca Sorrentino, ex concorrente di Temptation Island, dell’edizione andata in onda nel 2023.

Nel reality delle coppie si era fatta conoscere per aver partecipato con l’allora fidanzato Manuel Maura, dal programma decisero di uscire separati, ma poi hanno deciso di riprovarci. Proprio per questo in tanti si stanno chiedendo perché soltanto adesso la 23enne ha deciso di partecipare a Uomini e Donne, cosa l’ha spinta a mettersi alla prova nel programma di Maria De Filippi? Cosa è cambiato?

La storia con Manuel Maura, tra alti e bassi, è durata praticamente tre anni, il ritorno di fiamma dopo Temptation Island è però durato poco e assieme hanno annunciato che si erano separati nuovamente, specificando come non ci fosse stato alcun tradimento o interferenze di terze persone. Francesca nella sua presentazione a Uomini e Donne ha spiegato che sogna di avere un amore come quello dei suoi genitori, che stanno assieme da più di 25 anni e ancora si amano come il primo giorno. Ha raccontato di essere gelosa e che non è facile trovare chi possa accettare il suo carattere.

La Sorrentino potrebbe aver deciso di partecipare come tronista a Uomini e Donne perché soltanto adesso ha deciso di voltare definitivamente pagina rispetto alla sua storia con Manuel. La ragazza oggi potrebbe avere la consapevolezza che è davvero finita e dunque è intenzionata a trovare un nuovo amore. Intanto il suo ex in un’intervista a Verissimo ha parlato della partecipazione della Sorrentino al programma di Maria De Filippi, dicendo anche lui che Francesca è davvero convinta che tra di loro sia finita e per questo ha iniziato quest’avventura televisiva. Ha poi aggiunto che non esclude la possibilità di partecipare a Uomini e Donne e scendere come corteggiatore di Francesca, cosa che sarebbe un vero colpo di scena.

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda il 24 settembre, dopo l’arrivo di Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, la De Filippi ha presentato Francesca. Al termine del videoclip la ragazza ha spiegato perché ha deciso di partecipare al programma e ha così concluso il filmato: “Ho voglia di rimettermi in gioco e scrivere un nuovo capitolo della mia vita“. Gianni Sperti ha ricordato che lui tempo fa l’aveva invitata a sedere sul trono, ma ha risposto la De Filippi, dicendo: “Non era il momento“. La conduttrice ha poi spiegato alla Cipollari che Francesca sederà vicino a lei e l’opinionista è sembrata soddisfatta di questa decisione, poco prima aveva detto che avrebbe preferito al suo fianco un uomo.