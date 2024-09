Ignazio Boschetto, matrimonio da sogno ma non sfugge il dettaglio: pioggia di critiche

Nella giornata del fatidico “sì” di Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini, molti utenti del web hanno sottolineato un dettaglio.

Il tenore de Il Volo ha finalmente coronato il suo sogno d’amore con l’ex modella venezuelana Michelle Bertolini. Dopo un annuncio social del fidanzamento, la coppia ha deciso di convolare a nozze durante i primi giorni di settembre, celebrando il momento con una cerimonia intima e molto ristretta.

I due sposi hanno optato per un rito civile nel comune di San Lazzaro di Savona, a Bologna, dove li hanno raggiunti parenti e amici, tra cui Piero Barone e Gianluca Ginoble, i due restanti membri del trio canoro. Alle nozze ha partecipato anche lo storico manager del trio, Michele Torpedine.

La coppia ha preferito mantenere un profilo basso durante il giorno delle nozze, chiedendo agli inviti di limitare post social e foto pubbliche. Recentemente, però, per annunciare pubblicamente il suo matrimonio, Ignazio Boschetto ha pubblicato una serie di scatti inediti in bianco e nero, in cui si mostra emozionato in compagnia dell’ormai moglie.

Ignazio Boschetto: il dettaglio del matrimonio non sfugge

Il recente post social di Ignazio Boschetto ha attirato l’attenzione dei fan del celebre tenore. Con un romantico “Noi, per sempre”, Boschetto e Bertolini hanno commentato la serie di scatti in bianco e nero che li ritraggono insieme dopo la cerimonia. Fotografie semplici e spontanee, in cui è tangibile il forte legame che lega i due coniugi e la loro voglia di divertirsi ed essere felici.

Tra i vari commenti di auguri per un futuro prospero, alcuni fan del tenore hanno voluto esprimere il loro parere nei confronti dell’abito scelto dalla sposa. Alcuni utenti ne hanno sottolineato l’estrema semplicità, altri, invece, la sua somiglianza con alcuni abiti da sposa presenti su siti web di fast fashion come Shein. I commenti hanno scatenato la reazione del web, dividendo i followers di Boschetto in due fazioni.

Tra chi supporta e condanna le critiche spiacevoli di alcuni utenti, si nascondono molti followers i quali confermano la presenza dell’abito da sposa tra i modelli proposti dal noto e-commerce. Mentre i commenti negativi proliferano nel profilo social Instagram di Michelle Bertolini, i neo sposi non si sono ancora pronunciati in merito e sono rimasti in silenzio di fronte all’attacco degli haters.