Kate e William, il segreto sui figli venuto fuori ora: cosa ha sussurrato in pubblico Charlotte

Il piccolo segreto sui figli di Kate e William viene fuori solo ora dopo la verità sulle parole della piccola Charlotte: ecco che cosa ha sussurrato la secondogenita dei principi del Galles.

Dopo un inizio anno burrascoso, la famiglia reale sta trovando finalmente pace dopo la notizia che in molti aspettavano, ovvero che la principessa ha completato finalmente il suo ciclo di chemioterapia ed è attualmente concentrata sul mantenersi “free from cancer”, garantendosi l’appoggio e il sostegno della sua famiglia.

Un ruolo centrale nella guarigione di Kate Middleton dalla malattia l’ha avuto il principe William, il quale fin dall’inizio si.è impegnato nello stare accanto alla moglie ed essere un vero pilastro per la sua famiglia, garantendo così stabilità non solo alla moglie ma anche ai tre figli George, Charlotte e Louise, i quali sono comparsi tutti e tre nel video social in cui è stata annunciata la fine della chemio.

Le fonti vicine alla coppia, infatti, hanno sottolineato come Kate abbia trovato in William la sua vera forza nell’andare avanti, un punto di riferimento essenziale. Una famiglia molto unita evidente anche al Trooping the Colour del 2024, evento che ha segnato la prima uscita pubblica della principessa dopo la notizia del cancro. È in questa occasione che si è notata la personalità di Charlotte e il rapporto con i suoi fratelli.

Kate e William, il rapporto tra Charlotte e i fratelli: parla l’esperta

Nel corso dell’importante cerimonia che si è tenuta a Londra, in molti ricorderanno il piccolo Louis giocare con le corde delle tapparelle vicino alla finestra di Buckingham Palace, invece di guardare la parata. Così come in seguito si è lasciato andare a dei passi di danza, facendo sorridere un po’ tutti, mamma Kate compresa.

A molte persone che guardavano la manifestazione non è sfuggito l’atteggiamento di Charlotte nei confronti del fratellino, la quale ha mostrato il suo carattere davanti a tutti. L’esperta di linguaggio del corpo Judi James è intervenuta ai microfoni del Mirror e ha rivelato che la secondogenita di casa “sembrava persino borbottare a Louis per assicurarsi che si mettesse sull’attenti”.

Nonostante Charlotte abbia rimproverato Louise, è molto affezionata al fratello minore e a George. Come ha spiegato Sophie Mirman, la fondatrice del marchio britannico Trotters che si occupa di abbigliamento per bambini, Charlotte è protettiva nei confronti di Louis ed è sempre molto bello vedere i tre fratelli insieme ai vari eventi di famiglia, condividendo momenti importanti della loro vita.