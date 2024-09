Sonia Bruganelli e la vera “sfida” prima di Ballando con le Stelle: il video è tutto da ridere

Tra i concorrenti di Ballando con le stelle, Sonia Bruganelli annuncia sui social un’importante sfida prima del debutto.

Il pubblico italiano associa la figura di Sonia Bruganelli al ruolo di opinionista e dunque avvezza alle critiche e riflessioni sviluppate sui comportamenti dei concorrenti. Questa volta però, sarà proprio l’ex moglie di Paolo Bonolis a finire sotto la lente di ingrandimento dei giudici di Ballando con le stelle e dunque divenire oggetto di critica e/o consiglio costruttivo sulle sue performance.

I video che la ritraggono durante le prove hanno già scatenato l’indignazione della web community, in quanto molti utenti l’hanno definita “goffa” e “poco aggraziata”. Sonia dovrà inoltre condividere il palco con il nuovo compagno, Angelo Madonia. Il ballerino professionista sarà in coppia con Federica Pellegrini, mentre l’ex opinionista del Grande Fratello sarà guidata da Carlo Aloia.

La scelta di separare la coppia appena nata deriva proprio da una decisione presa di comune accordo dai diretti interessati. Madonia ha sottolineato quanto l’esperienza di Ballando possa risultare difficile, soprattutto per i personaggi pubblici che non godono di troppa dimestichezza quando si tratta di tacchi, movenze e melodie. Entrambi hanno compreso quanto fosse importante rimanere concentrati e per farlo è necessario separare la vita privata dal palcoscenico.

Sonia Bruganelli, si presenta una sfida prima delle prove di Ballando

Nonostante sia temporaneamente separata da Angelo Madonia, Sonia Bruganelli sta trascorrendo dei momenti spensierati negli studi Rai di Ballando con le stelle. Oltre ad aver scatenato l’acrimonia del pubblico di Milly Carlucci, sempre in riferimento alla scarsa bravura, la coppia di professionisti ha dovuto combattere con un intoppo non indifferente, proprio poco prima delle prove. “Inizia malissimo” – esordisce sorridente Sonia Bruganelli – “chiamiamo qualcuno bravo”.

Lo stesso Carlo Aloia infatti era evidentemente in difficoltà. A mettere i bastoni tra le ruote a Sonia Bruganelli e il suo partner di ballo è stata nientedimeno che la macchinetta del caffè. Entrambi volevano un espresso, ma non sapevano come azionare il dispositivo interno. Non erano esplicati i prezzi dei singoli prodotti e non era possibile inserire le monete, in quanto era necessario premunirsi dell’apposita chiavetta.

“Scusi, buon uomo, per avere un caffè…” – l’ex moglie di Paolo Bonolis si rivolge al personale presente in sala senza ricevere risposta. Il ballerino professionista invece ironizza: “Qua è tutto gratis! Qua basta la chiavetta”. E la concorrente risponde: “Qua siamo a Roma, a Roma si paga tutto”. Insomma, tra le innumerevoli sfide che Sonia Bruganelli dovrà affrontare, ci si è messa anche la macchinetta del caffè.