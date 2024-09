Il matrimonio 25 anni fa: riconoscete questa coppia famosissima?

Entrambi giornalisti, entrambi volti televisivi molto amati e apprezzati; questa coppia famosissima ha festeggiato quest’anno 25 anni di matrimonio.

Lei è giornalista e presentatrice di programmi televisivi di successo, lui è un giornalista sportivo tra i più accreditati. Insieme sono una coppia che fa scattare scintille e quest’anno hanno festeggiato i 25 anni dal giorno del fatidico sì, capito chi sono?

“Sembra ieri e invece sono 25 anni che ti amo“, questo il messaggio lasciato dal giornalista Fabio Caressa su Instagram nel condividere la foto con la compagna di una vita Benedetta Parodi nel giorno in cui i due hanno festeggiato 25 anni di matrimonio.

I due sono convolati a nozze nel Luglio del 1999 e nonostante sia passato ormai un quarto di secolo dal giorno del fatidico sì, Fabio Caressa e Benedetta Parodi sono ancora innamoratissimi. “Mi sembra ieri che ho fatto finta di perdere un aereo per andare per la prima volta a cena con te, invece sono passati 25 anni“, ha scritto ancora il telecronista sui social nel ripercorrere questi anni di vita insieme. Non di meno Parodi che sui social ha voluto condividere anche la festa per questi 25 anni, con la coppia che ha rinnovato le promesse come da tradizione.

Famiglia Caressa-Parodi, i figli i viaggi e le scintille

La coppia ha tre figli, Matilde, Eleonora e Diego; una famiglia molto unita che sui social si mostra il giusto e non ha paura di far vedere che le incomprensioni sono normali e le discussioni a volte necessarie. “Il matrimonio è una cosa seria, ci si mette con tutte le forse -aveva raccontato lei in un’intervista al Corriere della Sera qualche tempo fa-. Momenti di incazzature sì, il lavoro frenetico e le cose non dette possono innescare incomprensioni anche di un paio di mesi. Poi uno dei due cede e si resetta. In genere è Fabio“.

E i due non hanno mai avuto paura di mostrare i loro battibecchi, a favore di camera ovviamente, e in genere perché la cucina è occupata dalle riprese di Zia Bene che sui social è diventata una food influencer di prima classe. Il sostegno in ogni caso, per il lavoro dell’uno e dell’altro è sempre molto forte.

La coppia con i tre figli è molto unita e non è raro vederli partire insieme, per viaggi oltre Oceano tutti insieme, senza dimenticare di ritagli un po’ di tempo da soli com’è successo questa estate.