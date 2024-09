Royal Family, Harry non bada a spese: uno ‘sfizio’ da 8000 sterline per il Principe

Il principe Harry ha spento 40 candeline: per il compleanno si è concesso un regalo da 8.000 sterline. La Royal Family senza parole.

Domenica 15 settembre il duca del Sussex ha compiuto 40 anni. Un traguardo esistenziale importante, che tuttavia lascia dietro di sé una serie di rimpianti, soprattutto associati ai rapporti famigliari. Contro ogni pronostico, il ramoscello d’ulivo arriva proprio dalla Royal Family. Sul profilo ufficiale del sovrano inglese è stato pubblicato uno scatto del secondogenito Windsor sorridente, volto ovviamente a celebrare il suo compleanno. Ed ancor più inaspettata è la scelta dei Principi del Galles di condivide a loro volta la medesima immagine tra le stories di Instagram.

I tabloid locali hanno poi confermato la decisione di Re Carlo III di concedere al duca una videochiamata per porgergli personalmente gli auguri. Sembra che il monarca abbia atteso con rinnovato entusiasmo il sorgere del sole in California per poter contattare il figlio alle prime ore del mattino. Dal canto suo, Meghan Markle ha organizzato una party famigliare nella residenza di Montecito, invitando pochi intimi e permettendo così al marito di concentrarsi su Archie e Lilibet. È in programma inoltre un viaggio con alcuni amici presso Cold Spring Trail.

Harry si toglie uno sfizio da 8.000 sterline

Il principe Harry ha ricevuto un regalo particolarmente sostanzioso dalla defunta Regina Madre. Quest’ultima aveva aperto un fondo da 19 milioni di sterline da suddividere nel corso degli anni ai nipoti. Il duca del Sussex ha ricevuto in dono 6 milioni di sterline al compimento del 21esimo anno ed ora, considerando l’importante traguardo, riceverà la bellezza di 7 milioni di sterline. Una cifra importante e profondamente bramata, considerando gli innumerevoli insuccessi professionali accumulati dalla controversa coppia residente in California.

Effettivamente, Harry non è assolutamente un uomo che si può associare all’ironico appellativo di “braccino corto”. Quando si tratta di regali, il duca del Sussex non bada a spese. Tra i suoi guilty pleasure, ad esempio, troviamo la collezione delle prime copie di romanzi e manoscritti, una passione ereditata dalla madre Diana Spencer. Nel 2018, per il nipote Louis, acquistò la prima edizione di Winnie The Pooh di A.A. Milne, il cui valore corrisponde a ben 8mila sterline.

In un primo momento pensò di acquistare la prima edizione di Attraverso lo specchio di Lewis Caroll (24mila sterline), ma alla fine ritenne che Winnie The Pooh fosse più adatto per un bambino appena nato. Un gesto questo che, implicitamente, nacque come tentativo di onorare la memoria dell’eterna e compianta Lady D.