Tim Music Awards 2024: Sfera Ebbasta non viene premiato e se la prende sul personale, lo sfogo pubblico

Sfera Ebbasta non viene premiato ai Tim Music Awards 2024 e se la prende sul personale. Il trapper ha deciso di sfogarsi pubblicamente: ecco che cosa ha detto.

Un doppio appuntamento con la musica è andato in scena in tv su Rai 1 nelle serate di venerdì 13 e sabato 14 settembre, dove all’Arena di Verona si è tenuto il grande evento di fine estate condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Si sono esibiti sul prestigioso palcoscenico più di 40 cantanti.

Anche quest’anno sono stati assegnati i premi della musica italiana, in cui al centro dell’attenzione ci sono stati gli artistiche nell’ultimo anno hanno segnato importanti traguardi. Sono stati consegnati i premi per il Disco d’oro, di platino e multiplatino; ma hanno avuto dei riconoscimenti anche i singoli e i tour, anche gli eventi con più di 100, 200 e 300mila spettatori. Le due serate dei Tim Music Awartds 2024 hanno visto una vera e propria parata di stelle, ma il grande assente è stato Sfera Ebbasta, pseudonimo di Gionata Boschetti, il quale ha deciso di lanciare una frecciatina sui suoi canali social.

Tim Music Awards 2024, assente Sfera Ebbasta: la frecciatina social all’evento

Come il pubblico avrà notato, Sfera Ebbasta non era presente all’evento musicale di fine estate. Una scelta inconcepibile per molti visto che il trapper di Cinisello è stato protagonista di due date evento a San Siro lo scorso il 24 e il 25 giugno, segnando il sold out in entrambe le date.

Una decisione che non è passata indifferente ai fan del giovane artista, ma anche a Sfera stesso che ha condiviso su Instagram un post in cui ringrazia ironicamente i Tim Music Awards per i riconoscimenti. Si tratta di storie social che il trapper ha fatto mentre era a Tokyo, dove si è recato in vacanza.

La prima serata dei Tim Music Awards 2024, andata in onda nella serata di venerdì 13 settembre, ha visto esibirsi Alfa, Angelina Mango, Anna, Clara, Coez e Frah Quintale, Elodie, Fiorella Mannoia, Gaia, Geolier, Gianna Nannini, Gigi D’Alessio, Il Tre, Il Volo, Kid Yugi, Mahmood, Negramaro, Raf, Riccardo Cocciante, Rose Villain, The kolors, Tony Effe e Tony Boy.

Anche la seconda serata dell’evento è stata ricca di ospiti, visto che sono saliti sul palco sabato 14 settembre Alessandra Amoroso, Annalisa, Articolo 31, BigMama, Bresh, Club Dogo, Emis Killa, Emma, Irama, Lazza, Loredana Berté, Mida, Max Pezzali, Mr. Rain, Rhove, Pinguini Tattici Nucleari, Tedua, Ricchi e Poveri, Tananai e Umberto Tozzi.