Serena Bortone ha deciso, addio alla Rai e approdo alla concorrenza: “Dove la vedremo”

Dopo lo scandalo Scurati, Serena Bortone ha preso un’importante decisione: la giornalista lascia la Rai ed approda nella rete rivale.

Il caso Scurati è costato caro a Serena Bortone. La giornalista denunciò il dietrofront dei vertici Rai in merito alla possibilità di ospitare l’autore nella trasmissione Che sarà. Qui, in occasione del 25 aprile, lo scrittore avrebbe dovuto leggere un monologo sul delitto Matteotti, deputato assassinato dalla squadra fascista capeggiata da Dumini, in seguito alla denuncia esposta in Parlamento in merito all’invalidità delle elezioni che videro l’ascesa di Benito Mussolini. Tra le righe del discorso scritto da Antonio Scurati, si esplicava un velato (non troppo) riferimento alla Premier Giorgia Meloni.

Serena Bortone spiegò le dinamiche dell’accaduto e come i vertici Rai avessero cancellato l’intervento senza fornirle spiegazioni chiare. In seguito alla polemica della conduttrice di Che sarà, i responsabili del canale pubblico preannunciarono l’intenzioni di prendere provvedimenti. La giornalista venne successivamente vincolata alla radio, costretta a lasciare il piccolo schermo e il programma che le ha consentito di avere una voce più altisonante per il pubblico italiano. Questo non ha però scoraggiato la padrona di casa di Che sarà, la quale ora è libera di passare di tanto in tanto alla concorrenza.

Serena Bortone porge l’altra guancia e passa alla concorrenza

La conquista di un programma in prima serata ha implicato l’investimento di tempo e passione per la professione svolta. La scelta di esprimere chiaramente il suo pensiero sui vertici Rai ha comportato la cancellazione di tutto ciò che Serena Bortone aveva costruito nel corso degli anni di carriera. In seguito all’esclusione da Che sarà, la giornalista è stata vincolata negli studi radiofonici di Rai Radio 2 e, ciò nonostante, questo non ha conseguito il dietrofront sulle sue posizioni. Pensiero espresso nuovamente negli studi televisivi della concorrenza.

Serena Bortone dimostra nuovamente di non sentire vincoli o limiti in merito a ciò che sono le sue riflessioni. Ecco perché, in barba alla Rai, la giornalista è stata ospitata da Massimo Gramellini negli studi di In altre parole su La7 – prima concorrente del canale pubblico. Si dice che il conduttore tenesse moltissimo alla partecipazione della giornalista alle nuove puntate del format e, considerando il felice epilogo, sembra sia evidentemente riuscito nel suo intento.

Insieme all’ex volto di Che Sarà, Gramellini ha accolto alcuni dei più importanti esponenti del giornalismo, in modo da discutere delle ultimi vicissitudini note alla cronaca nazionale.