Harry torna a Londra ma la pace con la Famiglia slitta: “Perché non vedrà Re Carlo”

Il principe Harry si prepara al grande rientro nel Regno Unito ma non pensa a incontrare re Carlo: la situazione si fa sempre più critica.

Harry ha ereditato da lady Diana Spencer la passione per la beneficenza, l’unica cosa che sembra farlo tornare in Inghilterra siano gli enti di beneficenza di qui si occupa da sempre. A fine settembre tornerà a Londra per prendere parte ai WellChild Awards, il duca in passato è stato per ben 15 anni patron dell’ente benefico.

Esattamente come la mamma, Harry ha a cuore i malati, la WellChild si occupa infatti di ragazzi e bambini malati che nonostante le avversità si impegnano per fare la differenza. Questo ente è uno di quelli a cui ha continuato a dare il suo sostegno dopo che, su invito della regina Elisabetta, ha dovuto rinunciare a diversi incarichi reali.

Nonostante il rientro a Londra non sembrano esserci speranze per un incontro con il padre, Re Carlo. La situazione in famiglia si fa sempre più critica.

Principe Harry e re Carlo sempre più distanti

Dopo il viaggio con gli amici in occasione del quarantesimo compleanno, il principe Harry si prepara nuovamente a partire senza la moglie Megan Markle. Tuttavia, a tenere lontana la duchessa non sarebbe tanto una crisi coniugale quando la sua volontà di non mettere più piede in Inghilterra.

Scelta giustificata anche da motivi di sicurezza, i duchi temerebbero infatti per la vita dei figli durante un eventuale viaggio a Londra. Una scelta questa estremamente rigida: anche quando i due coniugi sono atterrati a Londra come scalo durante il loro viaggio in Nigeria, non hanno mai messo piede fuori dall’aeroporto.

Tuttavia, più che dell’assenza di Meghan a dar discutere è il probabile mancato incontro con re Carlo. Pare infatti che padre e figlio non abbiano alcuna intenzione di vedersi durante il prossimo incontro a Londra.

L’ultimo incontro tra i due è avvenuto a inizio anno, quando re Carlo ha rivelato di avere il cancro. I due hanno passato qualche istante insieme prima che il duca di Sussex riprendesse il volo per gli Stati Uniti d’America.

Pare che questa volta non ci siano le tempistiche giuste per vedersi, re Carlo sarà infatti in Scozia dove è atteso il prossimo 28 settembre per prendere parte alle celebrazioni del venticinquesimo anniversario di Holyrood. È dunque probabile che il sovrano, amante della Scozia, decida di rimanere nel paese per qualche giorno. Inutile sottolineare che Harry non ha in programma di vedersi neanche con il fratello William, tra tutti quello più adirato nei confronti del principe.