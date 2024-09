“Copriti, che disagio”: il look dell’ex Uomini e Donne scatena la bufera, lei reagisce così – Video

Uomini e Donne, critiche social per l’ex protagonista del dating show: la sua reazione non passa inosservata, il video.

Dopo mesi di attesa, c’è una data da cerchiare in rosso sul calendario per i numerosi appassionati di Uomini e Donne. La nuova edizione del dating show di Canale 5 partirà lunedì 23 settembre, con nuove puntate ricche di colpi di scena. Nuovi tronisti e nuove emozioni attendono il pubblico, che, nel frattempo, continua a seguire le avventure dei protagonisti (o ex) dello show attraverso i social.

A questo proposito, nelle scorse ore, una delle ex dame più amate del programma è stata criticata su Instagram per via del suo abbigliamento. La ‘colpa’ della donna, secondo l’hater, sarebbe stata quella di aver indossato una maglia senza l’intimo sotto. Un commento che non è passato inosservato e al quale la diretta interessata ha deciso di replicare attraverso un video (da applausi). Ecco le immagini apparse sul suo canale ufficiale di Instagram.

Ex dama di Uomini e Donne criticata sui social: il video di risposta è virale

Quando ci si espone sui social, purtroppo, è possibile dover fare i conti con gli haters e i commenti negativi. Lo sa bene Ida Platano, che diverse volte non ha esitato a scagliarsi su Instagram contro i cosiddetti odiatori, soprattutto quando questi ultimi hanno messo bocca sul suo ruolo di madre. Stavolta, però, la critica è stata rivolta al suo abbigliamento, secondo qualcuno un po’ troppo esagerato.

Con tanta ironia e il suo splendido sorriso, Ida ha voluto rispondere alle critiche in modo diretto, postando diversi video nelle sue stories. Dopo aver condiviso col pubblico le critiche ricevute, l’ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato di non aver alcuna intenzione di coprirsi, così come le era stato “consigliato” nel commento. Non è tutto, perché, nelle stories successiva, Ida ironizza sul fatto di indossare il reggiseno sì, ma solo quando va a dormire. Un modo simpatico e intelligente, quello della Platano, per replicare a questo genere di commenti.

Come si può evincere, l’hairstylist bresciana continua ad essere molto attiva sui social, ma tornerà in tv? Al momento, la Platano ha rifiutato la proposta di Maria De Filippi di tornare nel programma, poiché ha ammesso di non sentirsi pronta a rimettersi in gioco. Non si esclude, però, che nelle prossime puntate l’ex dama possa cambiare idea. Anche perché, nel parterre degli over, è tornato anche Mario Cusitore…