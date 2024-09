Il ritorno di Mario a Uomini e Donne, cosa è successo con Cristina Tenuta quest’estate

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda lunedì 30 settembre abbiamo assistito al grande ritorno di Mario Cusitore.

L’avevamo già visto nella prima puntata di Uomini e Donne, ma soltanto questo venerdì Mario Cusitore ha annunciato il suo ritorno a Uomini e Donne nelle vesti di cavaliere. L’ex corteggiatore di Ida Platano ha preso quest’importante decisione, dopo che aveva detto di non voler restare nel programma – nel corso del primo appuntamento – pare che abbia cambiato idea. Nel parterre tra le dame c’è anche Cristina Tenuta, ma cosa è successo tra loro quest’estate?

Quando Mario ha preso parte alla prima puntata del daiting show immaginava che avrebbe avuto un confronto con Ida Platano, in realtà ha parlato con Cristina Tenuta di quello che sarebbe accaduto tra di loro quest’estate. Che la dama abbia sempre nutrito un grande interesse nei suoi confronti è cosa nota e ora che Mario è tornato potrebbe avere una chance.

Cosa è accaduto quest’estate tra Mario Cusitore e Cristina Tenuta: la verità

Nel corso della prima puntata di Uomini e Donne Mario Cusitore e Cristina Tenuta hanno avuto un lungo e acceso confronto, i due hanno parlato della frequentazione che c’è stata quest’estate, spiegando cosa è accaduto tra di loro. Hanno spiegato che grazie ad Ernesto Russo si sono scambiati i numeri di telefono e hanno iniziato a sentirsi spesso.

Poi sarebbero dovuti andare a cena fuori a Roma, ma all’ultimo momento Mario si è tirato indietro. Lui sostiene che l’ha fatto perché provava un sentimento per Ida, ma Cristina è di tutt’altra idea. Secondo la dama l’ex corteggiatore le avrebbe detto che non era più interessato alla Platano e che voleva conoscerla. Due versioni discordanti quelle date da entrambi nel corso della prima puntata. A parlare della loro frequentazione è stato anche Ernesto Russo, che ha raccontato in un’intervista a Lorenzo Pugnaloni cosa è accaduto.

Anche lui di fatto ha confermato che Cristina e Mario quest’estate si sono solo sentiti a telefono e mai incontrati. L’ex cavaliere al contempo ha raccontato di essere molto felice per l’amico e per il suo ritorno a Uomini e Donne e si è detto certo che per lui scenderanno tantissime donne, a tal punto che sarebbe meglio dargli il trono.

Intanto nella puntata di Uomini e Donne del 30 settembre Mario è tornato, il suo arrivo è stata una sorpresa per Cristina. Mario si è presentato al centro dello studio e ha detto di volersi rimettere in gioco e fare nuove conoscenze. Maria De Filippi gli ha chiesto subito con chi volesse ballare e lui ha risposto Cristina, lei si è stranita e lui le ha spiegato che ha fatto il suo nome perché è l’unica che conosce. La dama ha poi aggiunto: “Accetto per amicizia“, i due hanno ballato e chiacchierato. Adesso tutti si aspettano che possa accadere qualcosa tra di loro, intanto Cusitore conoscerà sicuramente altre donne, il suo percorso da cavaliere è appena iniziato, non ci resta che attendere ulteriori risvolti.

Al termine del ballo, Mario ha salutato gli opinionisti e si è scambiato anche un bacio con Tina Cipollari. Gianni, infatti, ha raccontato che la sua collega dietro le quinte gli ha fatto una serie di complimenti. Così l’opinionista ha spiegato che lei non ha mai discusso il suo fascino, la puntata è poi andata avanti.