Pensioni più ricche ad ottobre: i nuovi importi per la maggior parte dei pensionati

A ottobre sono in arrivo delle pensioni più ricche. I nuovi importi riguarderanno la maggior parte dei pensionati: ecco quali sono le ultime novità.

Settembre sta quasi volgendo al termine e la maggior parte delle persone si sta proiettando verso ottobre, soprattutto coloro che devono riscuotere la pensione nei primi giorni del mese. Stando alle ultime novità, pare proprio che l’assegno avrà una somma più alta per diversi pensionati. Una bella notizia, soprattutto in vista delle festività.

Finalmente arriva un’ottima novità per quanto riguarda il tema pensionistico. Stando a quanto riferito di recente, a ottobre 2024 è previsto un aumento della pensione. L’incremento degli assegni previdenziali sono dovuti all’adeguamento annuale legato alle nuova disposizioni fiscali e all’inflazione. Ciò quindi andrà a vantaggio soprattutto dei percettori della pensione minima e degli assegni più elevati, dove gli importi saranno differenti in base al reddito complessivo.

Aumento pensioni a ottobre 2024: i nuovi importi

Il provvedimento sulle pensioni è dovuto a una serie di aggiustamenti fiscali più al tasso di inflazione e interesserà circa 16 milioni di pensionati, con un’attenzione particolare ai percettori degli assegni minimi che vedranno un aumento di 16 euro al mese. In questo modo, il loro importo mensile passerà da 598,77 euro a 614,77 euro.

Tutti i pensionati avranno la possibilità di verificare il loro cedolino mensile, disponibile anche online sul portale INPS, nel quale sono riportati gli importi erogati e le trattenute fiscali. Tuttavia, come anticipato, bisogna sottolineare che gli importi variano in base al reddito e quindi la ripartizione sarà differente.

Le novità in merito agli assegni pensionistici fino a quattro volte il minimo INPS avranno un aumento del 5,4%, con un tetto di 2.272,76 euro lordi che non deve essere superato. Per quanto concerne gli assegni da quattro a cinque volte il minimo si porteranno a un più 4,59%, con un massimo di 2.839,70 euro lordi. Riguardo alle pensioni da cinque a sei volte il minimo vedranno un aumento del 2,862%, fino a 3.407,64 euro lordi.

Le novità per le pensioni da sei a otto volte il minimo avranno un aumento del 2,538%, l’importante è che gli importi non superino i 4.543,52 euro lordi. In merito alle pensioni da otto a dieci volte il minimo ci sarà un più 1,998%, con un tetto di 5.679,40 euro lordi. Infine, per le pensioni che vanno oltre dieci volte il minimo ci sarà un aumento del 1,728% per tutti gli assegni che superano i 5.679,40 euro.