Puoi usare uno di questi 10 rimedi naturali, super efficaci, se soffri di forfora nei capelli: ecco come fare e come prevenirla.

La forfora non è solo un problema estetico, ma può causare anche disagio fisico come prurito e bruciore del cuoio capelluto.

Spesso, gli shampoo antiforfora disponibili sul mercato non sono efficaci come promesso a causa della bassa concentrazione di principi attivi. Fortunatamente, esistono diversi rimedi naturali che possono offrire sollievo.

Forfora nei capelli: usa uno di questi 10 rimedi naturali

L’aceto di vino bianco o di mele è uno dei rimedi casalinghi più semplici ed efficaci contro la forfora. Diluito in acqua tiepida, può essere utilizzato per massaggiare il cuoio capelluto prima dello shampoo o come impacco notturno, avvolgendo la testa in un asciugamano caldo per potenziarne l’effetto. L’olio di semi di lino è noto per le sue proprietà benefiche sulla pelle e sui capelli. Applicato regolarmente sul cuoio capelluto prima dello shampoo, aiuta a ridurre significativamente la presenza della forfora grazie alle sue proprietà idratanti e nutritive.

Un impacco fatto in casa con olio d’oliva e succo di limone può fare miracoli contro la forfora. Mentre il succo di limone aiuta a eliminare le squame secche, l’olio d’oliva nutre profondamente il cuoio capelluto. Questo trattamento pre-shampoo richiede solo 30 minuti per agire ed è facile da preparare. Il gel d’aloe vera è rinomato per le sue proprietà lenitive e idratanti. Applicato direttamente sul cuoio capelluto prima dello shampoo, non solo previene la formazione della forforа ma allevia anche il prurito associato ad essa.

L’olio essenziale di Tea Tree è ampiamente riconosciuto per le sue virtù antibatteriche e antifungine. Aggiunto allo shampoo abituale in piccole quantità (solo due gocce), può trasformarlo in un potente trattamento antiforфora senza necessità di prodotti aggiuntivi. Per chi soffre sia di forфora che di capelli grassi, l’argilla verde ventilata rappresenta una soluzione efficace grazie alle sue proprietà assorbenti e purificanti. Un impacco con argilla verde applicato prima dello shampoo aiuta a regolare la produzione sebacea oltre a combattere la fоrfоra.

Nonostante il nome possa trarre in inganno, l’henné neutro (Cassia italica) non colorerà i tuoi capelli ma li rinforcerà combattendo contemporaneamente la fоrfоra grazie alle sue proprietà curative naturali. Un infuso preparato con fiori d’ortica offre benefici anti-forfоrina quando applicato regolarmente sul cuoio capelluto. Quest’erba medicinale ha dimostrato effetti positivi nel ridurre i sintomi associati alla presenza della fоrfоra.

La barbabietola rossa si rivela essere un eccellente rimedio naturale contro la fоrfора quando utilizzata sotto forma de decotto da applicare direttamente sulla cute. Infine, un gel ottenuto dai semi del lino dopo ebollizione offre una soluzione viscosa che applicata come impacco contribuisce significativamente alla riduzione della fastidiosa presenza della fоrfора.