Nel Dl Sostegno il rinnovo del Reddito di emergenza: ecco chi e come può richiederlo

Il Decreto Sostegno rinnova la misura del Reddito di emergenza. Si potranno ottenere fino a 840 euro per altri tre mesi. Ecco quali sono i requisiti per averlo e come fare domanda

Con il Dl Sostegno arriva anche il rinnovo per il 2021 del Reddito di emergenza. La misura viene così rinnovata per altri tre mesi (marzo, aprile e maggio) grazie a uno stanziamento pari a 1,5 miliardi di euro. Ecco come funziona e chi ne ha diritto.

Reddito di emergenza, i requisiti

Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge. Come per il Reddito di cittadinanza, il beneficiario della prestazione non è quindi il singolo richiedente ma l’intero nucleo familiare. I requisiti sono i seguenti: residenza in Italia; patrimonio mobiliare inferiore a 10mila euro riferito all’anno precedente (soglia aumentata di ulteriori 5mila euro per ogni componente del nucleo familiare diverso dal richiedente, fino a un massimo di 20mila euro); Isee non superiore a 15mila euro.

Il Dl aggiunge poi il requisito del reddito familiare riferito al mese di febbraio 2021, che deve essere inferiore all’ammontare del reddito di emergenza. E prevede che «per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l’ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini Isee».

Infine, occorre che nel nucleo familiare non ci siano componenti che percepiscono o hanno percepito altre indennità. Il reddito di emergenza (anche per i titolari di Naspi scaduta) non è infatti compatibile con altre indennità previste dal decreto né con il Rdc. È invece compatibile con l’assegno ordinario di invalidità e altre prestazioni della stessa natura giuridica.

I casi di esclusione dalla misura

Come ricorda il quotidiano Il Messaggero, sono invece esclusi dalla misura i titolari di contratto di lavoro subordinato, eccezion fatta per il contratto intermittente senza diritto di indennità di disponibilità. Ma anche i titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e i titolari di pensione né diretta che indiretta.

La domanda per il Rem va presentata entro il 30 aprile 2021 all’Inps tramite il modello e le modalità stabilite dall’istituto di previdenza stesso. Il minimo previsto è di 1.200 euro (tre mensilità da 400 euro). Il massimo è invece di 2.400 euro; cifra maggiorata per le famiglie con un componente in condizione di disabilità grave, le quali possono arrivare fino a 840 euro mensili. L’importo dell’assegno viene definito a seconda del reddito.

