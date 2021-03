Un ex militante di Forza Nuova, Francesco Tomasella, ha organizzato una festa clandestina in un ristorante. Erano tutti senza mascherina.

Mentre la Lombardia si trova in zona rossa e il personale sanitario lotta nelle terapie intensive, un ex militante di Forza Nuova,Francesco Tomasella, ha organizzato una festa clandestina in un ristorante a Brebbia, in provincia di Varese, contravvenendo alle regole anti contagio. L’evento per celebrare il suo compleanno, risalente alla notte tra il 20 e il 21 marzo scorso, era stato organizzato tramite una chat su Telegram con il nome di: Varese libera.

Party al ristorante in zona rossa: che cosa è successo

Tomasella aveva promosso così la sua festa: “siete tutti invitati sabato prossimo alla festa che ho organizzato per il mio compleanno dalle ore 19! Musica, balli, cibo e bevande uniche! :dancer::tada::tropical_drink::confetti_ball:🥩 Chi vuole partecipare mi scriva in privato entro martedì! Qui è meglio non pubblicare l’indirizzo, non sia mai lo veda qualche Sceriffo/Spione di Regime che ci voglia rovinare la festa… Grazie a tutti! Fino alla libertà!“. Tomasella non è estraneo a iniziative simili, durante la seconda ondata era stato promotore della campagna: IO APRO con cui suggeriva a baristi e ristoratori di aprire i locali contro il Dpcm.

A “rovinare” la festa, però, sono sopraggiunti la Polizia e la Guardia di Finanza che hanno colto sul fatto i 40 invitati seduti al tavolo senza distanziamento né mascherine. Nel locale c’era anche una giornalista di Striscia la Notizia, Valeria Deste, che ha ripreso tutto e allertato le autorità. Oltre alla festa clandestina Tomasella diffonde online immagini di assembramenti e informazioni per prenotare locali chiusi. Per quest’ultimo motivo l’uomo era già stato protagonista di un’inchiesta dello show di Antonio Ricci risalente al 15 marzo scorso. Successivamente Tomasella, su Facebook, ha attaccato Valeria Deste scrivendo: “mai fidarsi dei giornalisti… Nella stragrande maggioranza dei casi: SERVI DI REGIME”. I presenti sono stati identificati dalla polizia che prenderà provvedimenti nei loro confronti.