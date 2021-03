Carneficina al supermercato: 10 persone uccise, il filmato è agghiacciante [VIDEO]

Un ventunenne, Ahmad Al Aliwi Alissa, ha compiuto una strage in un supermercato in Colorado. Ci sono 10 vittime.

E’ strage in un supermercato di Boulder, in Colorado, dove un uomo, il ventunenne Ahmad Al Aliwi Alissa,ha fatto fuoco sulle persone presenti uccidendone dieci. Il negozio preso di mira dal killer è il King Sooper, situato nel quartiere di Table Mesa, una zona residenziale a sud della città. La strage è avvenuta poco prima delle 15, quando l’assassino ha cominciato a sparare decine di colpi con un fucile d’assalto Ar-15.

Killer con un fucile d’assalto: cosa è successo

Alle 14.40, uno degli acquirenti, Dean Schiller, ha sentito degli spari provenire dal parcheggio, fuori dal negozio e ha cominciato a filmare. Nel video, caricato su Youtube, si vedono due corpi, stesi a terra nel parcheggio, si ignora però se siano tra le vittime o semplicemente feriti. La prima si trova a 10 metri dalla porta del supermercato, mentre la seconda, che pare essere una donna di mezza età, si trova a faccia in giù vicino all’ingresso dell’edificio. Nel filmato si sente Schiller gridare di chiamare il 911ed esclamare: “ci sono persone che giacciono per strada”.

Schiller è poi entrato del negozio, senza sapere che il killer si trovasse ancora all’interno intento a sparare. Nelle riprese interne si vede un’altra persona stesa a terra e, all’improvviso, si odono altri due colpi di arma da fuoco che hanno indotto l’uomo a darsi alla fuga “sto scappando ragazzi” lo si sente esclamare mentre scappa nel retro del supermercato. Schiller ha poi continuato a girare documentando l’arrivo della polizia sul luogo e andando avanti per molte ore. A cadere sotto i colpi dell’assassino è stato anche l’agente 51enne Eric Talley, uno dei primi ad accorrere sulla scena, freddato all’interno del negozio. Tally, padre di 7 figli tra i 5 e i 18 anni, è stato il primo ad essere identificato.

Secondo la prima ricostruzione il killer ha fatto le sue prime due vittime nel parcheggio, successivamente, quando è entrato nel supermercato, ha sparato a una terza persona. Le sue vittime sono: Denny Strong, 20, Nevin Statinsky, 23, Ricky Olds, 25, Suzanne Fountain, 59, Terry Licher, 51, Ufficiale Eric Talley, 51, Kevin Mahoney, 61, Lynn Murray, 62, Jodie Waters, 65.

Ahmad Alissa è stato fermato e condotto fuori a torso nudo, ammanettato e con una ferita alla gamba. E’ stato poi trasportato in ospedale per essere curato e si trova in condizioni stabili. Ora è accusato di 10 capi di omicidio.

I testimoni

Il filmato di Schiller potrebbe essere usato come prova per incriminare Alissa. Nel frattempo verse persone, testimoni dell’accaduto, hanno parlato con i media. Neville Sloan, scampato al massacro per un soffio con sua moglie Quinlan ha dichiarato di aver sentito una serie di colpi e di essere corso dalla moglie dicendole “dobbiamo uscire di qui”, come riferito alla CBS. La coppia ha aiutato anche altre persone a fuggire dall’uscita di emergenza. Sarah Moonshadow, invece, ha raccontato come si trovasse nel negozio col figlio Nicolas Edwards e stesse finendo di comprare delle fragole quando ha udito due colpi ed è scappata col figlio.

Sarah e il figlio hanno visto uno dei cadaveri nel parcheggio. Edwards ha commentato: “sapevo che non avremmo potuto fare nulla per il ragazzo. Dovevamo andare”. Steven, un nonno, ha riferito che suo genero e le sue nipoti di 13 e 14 anni si trovavano nella farmacia del King Sooper per fare il vaccino anti Covid. “Stavano sparando, e lui l’ha visto e ha fatto cadere le ragazze” ha detto alla NBC. La sua famiglia è riuscita a salvarsi nascondendosi in un armadio al piano di sopra. Il Presidente JOe Biden ha ordinato di porre le bandiere a mezz’asta, alla casa Bianca, per ricordare le vittime di questa ennesima strage.