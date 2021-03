Ferrara, anziano fa due chilometri a piedi con il deambulatore per vaccinarsi contro il Covid-19. Riaccompagnato a casa dalla polizia con l’auto di servizio

Anziano fa due chilometri a piedi con il deambulatore per vaccinarsi contro il Covid-19. Succede in Emilia-Romagna e lo riporta La Nuova Ferrara. È la storia di un anziano ferrarese che, non avendo parenti o amici che potessero accompagnarlo, nonostante le sue precarie condizioni di salute ha deciso di percorrere due chilometri a piedi per raggiungere il centro vaccinale della Fiera di Ferrara.

Una volta arrivato, un poliziotto in servizio nel centro di vaccinazione degli over 80 ha notato l’anziano mentre camminava con enormi difficoltà. Con i colleghi si è quindi avvicinato all’uomo per sapere come stesse e l’anziano ha riferito di essere così affaticato perché arrivato a piedi con il deambulatore. Dopo la vaccinazione, la polizia lo ha assistito e riaccompagnato a casa con l’auto di servizio.

