Pasta di Primavera con gli asparagi, la ricetta light con verdura di stagione

Diuretici e depurativi, gli asparagi sono un toccasana per la salute grazie al loro contenuto di vitamina B12 e di acido folico, ma soprattutto sono di stagione e quindi l’ingrediente ideale per preparare una ricetta light e gustosa di Primavera come la pasta.

Pasta agli asparagi, la ricetta light di Primavera

Ingredienti per 4 persone:

250 g di pasta lunga a scelta tra tagliatelle e spaghetti

30 g di funghi secchi

2 spicchi di aglio

400 g di asparagi

1/2 bicchiere di vino bianco

Burro q.b.

100 g di parmigiano reggiano grattugiato

Olio extra vergine di oliva q.b.

Sale e pepe q.b.

1 cipolla

Prezzemolo tritato q.b.

Procedimento:

Per preparare questa ricetta semplice di Primavera e creare un piatto di pasta agli asparagi light ma gustosa, cominciate mettendo in ammollo i funghi. Poi lavate e mondate gli asparagi. A seguire lessate gli asparagi in un pentola con abbondante acqua salata per cinque minuti. Una volta che gli asparagi saranno lessati, tagliateli a pezzetti e metteteli da parte per dopo. Nel frattempo in un tegame antiaderente fate fondere il burro insieme alla cipolla che avrete tritato finemente e poi unite a questa gli asparagi lessati. Saltate i due ingredienti insieme per cinque minuti. Adesso mettete a rosolare l’olio extravergine d’oliva in una padella con l’aglio e poi unite i funghi ammollati e tagliati, a seguire sfumate con un po’ di vino bianco secco e aggiustate di sale. Lasciate cuocere il tutto per 10 minuti circa. Adesso togliete l’aglio dalla padella e unite i funghi cotti agli asparagi, mescolateli insieme e spolverizzate con una manciata di prezzemolo tritato finemente. Infine pepate. Nel mentre, mettete a cuocere la pasta in una capiente pentola di acqua bollente e salata e ricordate di scolare la pasta giusto un minuto prima del termine ufficiale della cottura. A questo punto versate la pasta nella padella con i funghi e gli sparagi e mantecate. Spolverizzate con abbondante parmigiano grattugiato e servite.

