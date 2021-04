Viola i domiciliari e accoltella il vicino di casa. Il motivo? Una PS4

La lite è scoppiata per un presunto furto della consolle avvenuta qualche giorno prima. Il 40enne è in ospedale, in prognosi riservata.

Ieri, a Foggia, in Vico Forniura un ragazzo di 27 anni ha violato i domiciliari perché convinto che il suo vicino di casa, 40 anni, gli avesse rubato la Play Station 4. Durante una lite il 27enne avrebbe impugnato il coltello e colpito la vittima con diverse coltellate, prima alla schiena poi alle gambe.

LEGGI ANCHE: Adam Kabobo, pena ridotta di 4 anni. Uccise tre persone a picconate

Il 40enne è ora ricoverato in ospedale con varie ferite ed è in prognosi riservata. Non sembrerebbe, però, essere in pericolo di vita. Gli agenti della Polizia giunti sul posto hanno denunciato l’aggressore il quale, durante l’interrogatorio, ha dato tutte le indicazioni utili per poter recuperare il coltello.