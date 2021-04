Accoltellato e ucciso a Bari, ragazza di 17 anni confessa:«L’ho ucciso io»

Un uomo di 45 anni è morto ieri a Bari dopo aver subìto un accoltellamento durante un litigio in strada

Un uomo di 45 anni, Giuseppe De Mattia, pregiudicato, è morto ieri a Bari, nella notte in ospedale, dopo aver subìto un accoltellamento durante un litigio avvenuto in strada. A confessare stasera l’omicidio dell’uomo in Questura è stata una ragazza di 17 anni, accompagnata dalla madre e dal suo legale.

La ragazza ha raccontato al pm minorile di aver accoltellato il 45enne al culmine di una lite scoppiata in strada nella tarda serata di ieri nel quartiere Libertà di Bari. La 17enne è stata dapprima ascoltata in quanto persona informata sui fatti e poi, dopo la confessione, è stata interrogata come indagata.

L’uomo aveva precedenti per estorsione, lesioni personali e rapina. La Procura di Bari coordina l’inchiesta sul suo decesso. Dopo l’accoltellamento sembrava non esservi alcun testimone di quanto accaduto e si ipotizzava una lite familiare. Non si conosce ancora la ragione della lite che ha portati all’aggressione letale per l’uomo. Le indagini accerteranno cosa è successo realmente dopo la confessione della 17enne. Per ora pare che la vicenda non si leghi a dinamiche di criminalità organizzata.