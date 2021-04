Nella foto c’è lei, Francesca con un canguro tra le braccia e la sua amata Australia sullo sfondo. È questa la foto scelta da Andrea, il suo compagno, per comunicare a chi l’ha accompagnata nei suoi viaggi e nella battaglia contro il cancro, la sua scomparsa. Francesca Barbieri, conosciuta come «fraintesa», si è spenta all’età di 37 anni.

Il messaggio

«Oggi Fraintesa ci ha lasciato. – scrive Andrea – Nelle ultime ore non ha sofferto e il decorso finale della malattia è stato molto rapido e non credo abbia capito quanto grave fosse la sua condizione». Poi il messaggio ai suoi followers «la sua forza, la sua spinta» come li ha definiti Andrea. «Piano, piano man mano che il tumore avanzava (malgrado cinque (!) cicli di chemio) ha lasciato gli impegni lavorativi per dedicarsi solo a voi».

«Nell’ultimo periodo, il ritornello che più spesso cantava era “Save your tears for another day“. Ed è quello che sicuramente vorrebbe lei oggi da voi. Sorridere più che piangere». «Francesca è stata un dono per chiunque l’abbia conosciuta, anche solo virtualmente». Infine le indicazioni per chi avesse voluto darle un ultimo saluto: «Se volete e potete (in base alle restrizioni legate al Covid) la camera ardente sarà aperta oggi, 2 aprile, dalle 14 alle 16:30 in via Ponzio 8, a Milano. E domani, sabato 3 aprile, tra le 9:30 e le 11:30 nello stesso luogo».

Chi è Francesca Barbieri

«Sono una travel writer e blogger» si descrive così Francesca Barbieri. Nasce a Modena, parla quattro lingue e racconta di aver preso il suo primo aereo da sola a 12 anni. Da lì non si è più fermata. L’Europa, l’Africa, l’Australia sono state meta dei suoi fantastici viaggi. Poi la terribile diagnosi. Nel maggio del 2019 sul suo blog scriveva: «Non ho mai avuto molte paure. […] Ho sempre avuto soltanto paura di morire, perché amo troppo la vita e ci sono ancora troppe cose che voglio fare, provare e vedere».

È proprio durante uno dei suoi viaggi in giro per il mondo che sente qualcosa di diverso nel suo corpo. Una piccola protuberanza sotto il seno sinistro. Da lì una serie di controlli e l’8 ottobre del 2018 arriva la diagnosi: tumore al seno. A un anno di distanza, l’8 ottobre 2019 ha deciso di realizzare uno dei suoi sogni: il viaggio del mondo da sola. Ha incontrato delle donne che stavano combattendo la sua stessa battaglia. Ha tenuto conferenze per sensibilizzare e per raccontare la sua esperienza. Ma il viaggio si è concluso prima del previsto. La travel blogger ha scoperto delle metastasi che l’hanno costretta a rientrare a Milano. Non si è mai arresa, Francesca. E i suoi lettori sicuramente l’avranno aiutata con «pensieri positivi, preghiere, riti sciamani, incoraggiamenti e tanto love» come lei chiedeva. Lo stesso «love» che continuerà ad esserci ogni volta che si parlerà di lei.