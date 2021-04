Staccano la luce ad una 68enne con respiratore artificiale: “Non ho potuto pagare a causa della crisi”

La pandemia di Coronavirus ha trascinato tutti in una profonda crisi economica, vi sono moltissime persone in difficoltà, spesso i disagi sono talmente gravi da non riuscire nemmeno a pagare la bollette. Il caso della signora Rossella è una storia terribile, per fortuna con un lieto fine. La signora Del Corona ha spiegato che non aveva potuto pagare la bollette a causa della crisi dovuta al Covid-19.

La signora Rossella Del Corona, di 68 anni, risultava non avesse pagato le bollette per la fornitura elettrica da alcuni mesi. Per questa ragione le è stata staccata la corrente a casa. La signora residente a Livorno, è disabile al 100 per cento, ed è tenuta in vita da un sistema meccanico di ventilazione artificiale ed ha dunque rischiato di morire.

L’intervento degli agenti

A salvare la vita alla signora Rossella, gli agenti della questura di Livorno che sono intervenuti dopo la segnalazione arrivata giovedì sera al commissariato di polizia locale. Gli agenti hanno fatto delle verifiche ed hanno accertato le difficoltà economiche della signora, il motivo per cui dunque risultava inadempiente. La 68enne, proprio a causa della sospensione della somministrazione di energia elettrica, indispensabile per far funzionare l’apparecchio sanitario, era in pericolo di vita.

LEGGI ANCHE: Finto medico vendeva polverine ‘magiche’ anti-Covid: i guadagni ammontano a migliaia di euro

Il ripristino della corrente

LEGGI ANCHE: Operatrice sanitaria positiva ma costretta a lavorare: otto gli anziani morti in una Rsa

Alla signora Rossella è stata assicurata una sistemazione in una struttura ricettiva. Dopo un intervento attuato a livello interistituzionale con la collaborazione del Comune di Livorno e del competente Servizio Sociale, è stato attivato un percorso di presa in carico della situazione d’emergenza per consentirle il rientro presso la propria casa. La corrente le è stata ripristinata In giornata.