Studente prova a fare l’esame mentre guida il bus, il prof: “Aspettiamo la fine del turno” [VIDEO]

Pisa, studente prova a fare l’esame di diritto commerciale mentre è di turno al lavoro su un bus di linea. Il professore: “Non si può distrarre l’autista alla guida, la interrogo dopo”

Ha dell’incredibile la vicenda che arriva da Pisa, dove uno studente universitario si è collegato per sostenere l’esame di diritto commerciale mentre è di turno al lavoro. Peccato che il suo lavoro sia quello di autista di pullman di linea.

Pisa, lo studente e l’esame sul bus: ecco la reazione del prof

La vicenda, grazie alla complicità del canale YouTube RaccoltaIndifferenziata che ha diffuso il video dell’esame online, è diventata subito virale. Una studentessa tra le risate ha infatti ripreso il surreale colloquio tra il professore di diritto commerciale, Vincenzo Pinto, e lo studente-lavoratore, un autista dell’azienda di trasporto pubblico locale livornese.

LEGGI ANCHE: Maria Giovanna Maglie offende Chiara Ferragni e le donne

In quella situazione quasi surreale, però, il professore si è dimostrato molto comprensivo con lo studente. “Non me la sento – ha detto -. Non si può distrarre il conducente, c’è scritto dappertutto”. E poi trova la soluzione: “Mi dica a che ora finisce; alla fine del suo turno di lavoro io o uno dei miei collaboratori la esaminerà”.