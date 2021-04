Bonus baby-sitter Inps, al via le domande: ecco come fare

Da oggi al via le domande per il bonus baby-sitter Inps. Le domande si possono presentare o sul sito dell’ente o tramite i patronati. Cambiano importi e categorie di aventi diritto

Da oggi si possono presentare le richieste per il bonus baby-sitter dell’Inps. Bonus che, specifica una nota dell’ente previdenziale, avrà nuovi importi e categorie di aventi diritto. Potranno infatti presentare domanda i lavoratori autonomi iscritti all’Inps, alla Gestione separata e agli operatori sanitari dei settori pubblico e privato accreditato. Potranno beneficiarne anche i lavoratori del comparto sicurezza, difesa e soccorso impiegati per le esigenze connesse all’emergenza Covid. A questi spetterà un bonus fino a 100 euro a settimana in caso di figli minori di 14 anni in Dad o quarantena. L’importo verrà erogato attraverso il Libretto famiglia.

La domanda può essere inviata mediante patronati oppure via web sul sito dell’Inps attraverso il servizio online “Bonus servizi babysitting”. A questo si potrà accedere tramite Spid di livello 2, carta d’identità elettronica o con il pin rilasciato dall’istituto per la carta nazionale dei servizi (Cns).

In alternativa, il bonus può essere erogato direttamente al richiedente se è comprovata l’iscrizione dei figli ai centri estivi, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri educativi e ricreativi e ai servizi integrativi o innovativi per l’infanzia. In quest’ultimo caso, il bonus è incompatibile con il bonus asilo nido.