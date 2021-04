Polemiche sul pranzo con manager e politici in barba alle norme anti-Covid interrotto dalla GdF

Sardara, l’intervento della Finanza interrompe un pranzo con 40 tra politici e manager pubblici sardi. Fuggi-fuggi all’arrivo dei finanzieri, 19 identificati. Fioccano multe per i commensali e per l’albergo. Fonti vicine al governatore Solinas: presto provvedimenti, chi ha partecipato fuori da incarichi pubblici. Bagarre politica in Consiglio regionale

C’è un’indagine della Guardia di Finanza su un pranzo in Sardegna, tenutosi in fascia arancione in un hotel di Sardara (Medio Campidano), alla presenza di una quarantina di persone, fra le quali politici, figure apicali dell’apparato della Regione e manager di aziende sanitarie, convenute da varie parti dell’isola.

La tenenza di Sanluri – secondo quanto riporta l’Agi citando fonti investigative – è riuscita a identificare 19 persone, sorprese attorno a una tavolata apparecchiata nel ristorante di un noto albergo del posto. Locale poi sanzionato per violazione delle misure anti-Covid. La struttura non avrebbe infatti potuto ospitare a pranzo “esterni”, come quelli colti in flagrante, ma soltanto persone che alloggiano nell’hotel. I 19 identificati si sono giustificati con i finanzieri asserendo di essere là per ragioni di lavoro, collegate ai rispettivi uffici. Le loro versioni sono al vaglio: nel caso non fossero ritenute plausibili, gli interessati rischiano una multa da 400 a mille euro.

Covid, pranzo con manager e politici: scoppia la polemica

Intanto, il caso è esploso in Consiglio regionale, con due interrogazioni dell’opposizione. Una già presentata da Desirè Manca del M5S, che chiede alla Giunta di prendere le distanze “da questi comportamenti vergognosi”. Ma anche “di attivarsi affinché i partecipanti al banchetto vengano individuati e sanzionati”. “Quaranta rappresentanti delle istituzioni, coloro i quali avrebbero dovuto dare l’esempio di massimo rigore nel rispetto delle misure anti-Covid si sarebbero riunite per banchettare tutte assieme in uno spazio chiuso creando un pericoloso assembramento interrotto dagli uomini della Guardia di Finanza di Sanluri”. Manca si riserva infine di fornire i nomi dei commensali.

E aggiunge: “Questa è l’ennesima dimostrazione dell’esistenza di una casta in salsa tutta sarda, incapace di adottare i comportamenti richiesti a tutti i comuni cittadini. Una casta che non rispetta le regole, alla faccia di tutti i sardi che stanno subendo, soprattutto economicamente, gli effetti delle restrizioni necessarie al contenimento della pandemia”. A Solinas l’esponente dell’opposizione chiede “se sia a conoscenza della ragione del pranzo, i nomi dei partecipanti, e se non ritenga utile manifestare una netta presa di distanza stigmatizzando e ove possibile sanzionando le violazioni”.

L’affondo dei Progressisti e la presa di distanze della Lega

Al presidente si rivolgono anche i Progressisti, che annunciano un’interrogazione. “La Sardegna da lunedì entra in un nuovo lockdown”, ricordano il capogruppo Francesco Agus e l’ex sindaco di Cagliari, Massimo Zedda. “A sentire il presidente le responsabilità non sarebbero legate alla pessima gestione della sanità e alla peggior campagna vaccinale d’Italia ma agli algoritmi e ai ‘cittadini che non hanno rispettato i limiti’. Sarebbe un fatto gravissimo se tra questi ci fossero persone di stretta fiducia del presidente e da lui nominati in enti, aziende, gabinetti, giunte, inspiegabilmente riuniti a tavola, contro ogni regola, non si sa bene a fare cosa, a parlare di cosa e in qualità di cosa”.

“Sarebbe una vergogna per l’intera isola, inaccettabile a fronte dei sacrifici fatti da tutti nell’ultimo anno”, attaccano Agus e Zedda, che chiedono chiarimenti. “Non è accettabile nemmeno il solo pensare che le regole valgano solo per le persone normali che pagano le tasse e si attengono alle norme e che parallelamente possa esistere una casta di impuniti che può fare tutto quello che vuole“.

“Riteniamo quanto mai sconveniente che a infrangere le regole sia proprio chi dovrebbe dare il buon esempio”. Con queste parole prende le distanze Dario Giagoni, capogruppo della Lega nell’assise regionale. “Ci dissociamo da tali atteggiamenti e ci teniamo a precisare che nessuno dei consiglieri appartenenti al nostro gruppo politico era presente al pranzo che tanto giusto sdegno ha suscitato. A giudicare il comportamento saranno poi gli organi competenti, nei quali nutriamo massima fiducia”.

Solinas pronto a rimuovere i partecipanti da incarichi pubblici

Secondo fonti vicine alla presidenza citate dall’Ansa, il governatore Christian Solinas esprime sconcerto e disappunto per una vicenda che si è consumata a sua totale insaputa; resa ancora più grave perché avvenuta in un momento di grande sofferenza per i cittadini sardi, costretti a sacrifici e limitazioni a causa della pandemia. Secondo le stesse fonti, il presidente della Regione sarda giudica inaccettabile l’accaduto. E sarebbe in attesa di conoscere ufficialmente le ragioni di questo incontro e i nomi dei partecipanti per adottare i provvedimenti di sua competenza.

Al momento, secondo quanto si apprende, nessuno dei commensali avrebbe comunicato la propria partecipazione al governatore. Inoltre le stesse fonti fanno sapere che Solinas reputa inconciliabile la permanenza in qualunque ruolo o incarico regionale di chi abbia violato le norme di contenimento della pandemia. Norme su cui i pubblici ufficiali o coloro che sono incaricati di pubblico servizio devono per primi dare il buon esempio.