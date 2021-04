Bollettino coronavirus 12 aprile, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 12 aprile con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

I primi dati di oggi, 12 aprile. L’aggiornamento dopo le 17.00

In Emilia-Romagna 1.151 nuovi casi e 31 morti

Sono 1.151 i nuovi casi di Coronavirus in Emilia-Romagna, rilevati nelle ultime 24 ore con 12.899 tamponi. Età media dei nuovi casi è 40,2 anni, 442 gli asintomatici. In provincia di Modena il numero maggiore (213), seguita da Bologna con 203 casi più 24 del circondario imolese. Si contano altri 31 morti, 15 uomini e 16 donne, mentre tornano a crescere i ricoveri: +2 in terapia intensiva (332), +46 negli altri reparti Covid (2.756). I guariti sono 1.306 in più rispetto a ieri, i casi attivi 66.433 (-186), il 95,4% in isolamento a casa. Capitolo vaccini: alle 16 sono oltre 90mila le prenotazioni degli over 70, che aprivano oggi. Alle 15 sono state somministrate complessivamente 1.135.605 dosi; sul totale, 345.862 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

In Puglia 39 morti e 815 nuovi contagi, 13% dei test

Oggi in Puglia su 6.220 test analizzati, sono risultati 815 casi positivi, con una incidenza del 13,1% (ieri era del 12,9%). Sono stati inoltre registrati 39 decessi (ieri 15), più dei due terzi in provincia di Bari. Stazionario il numero dei pazienti ricoverati in ospedale (2.248, uno in meno di ieri). Diminuisce, inoltre, il numero dei pugliesi attualmente positivi, che sono 51.576 (471 meno di ieri, sui complessivi 211.345 contagiati da marzo 2020) e aumenta di 1.247 unità il numero dei guariti, passando dai 153.294 di ieri ai 154.541 odierni. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.007.810. Complessivamente i pugliesi deceduti per Covid sono 5.228. I casi positivi registrati oggi sono 297 in provincia di Bari, 59 in provincia di Brindisi, 33 nella provincia BAT, 172 in provincia di Foggia, 224 in provincia di Lecce, 26 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 26 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Veneto, +587 contagi e 11 decessi in 24 ore

Il Veneto registra 587 nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore, uno dei dati più bassi delle ultime settimane. Si tratta di un numero che però, come ogni lunedì, risente dei ritardi nel caricamento nel week end. I decessi sono 11. Lo riferisce il bollettino della Regione. L’incidenza dei positivi sui tamponi fatti è del 4,99%. Il totale degli infetti dall’inizio dell’epidemia sale così a 395.794, quello delle vittime a 10.952 Il dato negativo è che tornano a salire i ricoveri negli ospedali: complessivamente sono 2.122 (+26) i pazienti con Covid nei nosocomi del Veneto, “Siamo sempre sopra il massimo che era stato registrato a marzo, con 2.068 – ha commentato il governatore Luca Zaia – significa che noi ogni giorno abbiamo 70-80 persone che entrano in ospedale”. I pazienti ricoverati nei reparti non critici sono 1.821 (+26), quelli nelle terapie intensive 301 (-1).

Contagi sempre sopra 300 e 12 decessi in Sardegna

Sono 49.416 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 307 nuovi contagi contro i 369 di ieri. In totale sono stati eseguiti 1.099.640 tamponi, con un incremento di 31.964 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna per l’Isola un tasso di positività del 1% Si registrano anche dodici nuovi decessi (1.277 in tutto). Sul fronte ospedali, sono 341 i pazienti ricoverati in reparti non intensivi (+6), 55 (-1) invece quelli in intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.842 e i guariti sono in totale 30.901 (+150). Sul territorio, dei 49.416 casi positivi accertati, 12.603 (+80) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 7.516 (+28) nel Sud Sardegna, 4.296 (+60) a Oristano, 9.778 (+23) a Nuoro, 15.223 (+116) a Sassari.

In Friuli Venezia Giulia 82 casi su 1.605 test, 11 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 1.605 test sono state riscontrate 82 positività al Covid-19: 60 da 1.244 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 4,82%; 22 da 361 test rapidi antigenici (6,09%). I decessi registrati sono 8, a cui si sommano 3 pregressi; i ricoveri nelle terapie sono 81 (+6) e quelli negli altri reparti 523 (+4). Lo comunica in una nota il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.517, con la seguente suddivisione territoriale: 742 a Trieste, 1.870 a Udine, 647 a Pordenone e 258 a Gorizia. I totalmente guariti sono 82.266, i clinicamente guariti 4.721, mentre le persone in isolamento sono 10.383. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 101.491 persone con la seguente suddivisione territoriale: 19.406 a Trieste, 48.879 a Udine, 19.760 a Pordenone, 12.322 a Gorizia e 1.124 da fuori regione.

Articolo in aggiornamento