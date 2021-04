Studentessa bendata a Verona durante interrogazione in Dad:«Mi sono sentita umiliata». Anche ad altri studenti avrebbero fatto coprire gli occhi, la solidarietà del professore di tedesco

Sono in molti a essersi indignati per quanto accaduto a una studentessa in un liceo del centro storico di Verona. L’Ufficio scolastico regionale sta portando avanti un’indagine, qualcuno ha annunciato interrogazioni al ministro Bianchi, ma a scuola insegnanti e diversi genitori sono solidali con l’insegnante.

La vicenda è occorsa giovedì scorso, quando una ragazza è stata fatta bendare durante l’interrogazione di tedesco in dad. Dopo la lezione, la ragazza avrebbe confidato ai compagni:«Mi sono sentita umiliata, mi hanno accusato di imbrogliare». Dopo diversi giorni, però, si viene a sapere che anche ad almeno altri due alunni è stato riservato lo stesso trattamento, durante la stessa interrogazione. Secondo alcuni genitori della classe pare vi fosse il «legittimo sospetto» che gli alunni potessero barare in qualche modo e che quindi bisognava provvedere.

Come afferma il direttore generale dell’Ufficio scolastico Veneto, «in questo momento non possiamo esprimere giudizi su un episodio che pare un eccesso di zelo che ha portato a un comportamento discutibile, scaturito dalla difficoltà a gestire in Dad la situazione delle verifiche». Il sottosegretario all’Istruzione, Barbara Floridia (M5s), ha precisato che«la scuola è una comunità educante nella quale l’obiettivo comune è educare, cioè far crescere in maniera equilibrata i giovani che ne fanno parte favorendone la maturazione e la formazione umana e personale. La cultura del sospetto non rientra tra gli obiettivi della scuola: il gesto della professoressa mi sembra eccessivo e inopportuno. Abbraccio la studentessa e le invio la mia solidarietà».

Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana, ha invece annunciato che «nelle prossime ore presenteremo un’interrogazione parlamentare al ministro Bianchi affinché l’ufficio scolastico regionale del Veneto provveda a tutte le verifiche del caso e ad assumere immediati e severi provvedimenti verso la responsabile di questo grottesco episodio».