Amici 20, arriva Raimondo Todaro: ecco il suo ruolo nel talent di Canale 5

Il serale di Amici di Maria De Filippi continua a regalare grandi emozioni non solo nella fase del sabato sera ma anche nel day time pomeridiano che ogni giorno va in onda su Canale 5 e su Italia 1. In seguito all’ultima puntata in cui è stata eliminata la cantante di Rudy Zerbi Enula, ha dato il suo contributo Carolyn Smith dando un giudizio sulla coreografia ballata dalla ballerina Martina Miliddi. La giudice di Ballando con le Stelle si è ritrovata d’accordo con le parole di Alessandra Celentano ma ecco che proprio nel programma di Canale 5, giunge Raimondo Todaro per un motivo ben preciso.

Un ballerino straordinario

Il ballerino 34enne Raimondo Todaro, famoso per essere ormai uno dei professionisti più amati di Ballando con le Stelle, approda al day time pomeridiano di Amici di Maria De Filippi. Raimondo avrà l’arduo compito di giudicare alcune coreografie e il talento dei cinque ballerini rimasti. Il suo giudizio sarà rilevante per la nuova puntata del serale che andrà in onda sabato sera su Canale 5. In molti hanno pensato che il suo arrivo, seppur breve, sia dovuto al fatto che dopo le ultime dichiarazioni di Carolyn Smith, sia giusto che anche un altro latinista possa dare il proprio parere in merito al talento e alle qualità dei ballerini rimasti ancora in corsa per la vittoria.

La storia con Francesca

Sebbene Raimondo Todaro giunga ad Amici di Maria De Filippi solo ed esclusivamente per dare un giudizio sul modo di ballare dei cinque talenti della danza rimasti ancora in gioco, molti sono i fan sui social network che immaginano anche che ci possa essere un incontro molto particolare. Raimondo, infatti, è stato sposato con la ballerina professionista del talent di Canale 5 Francesca Tocca.

Dai due è nata anche una splendida figlia di nome Jasmine e i rapporti sono ancora idilliaci anche per il bene della piccola. Quando lo scorso anno si parlò della relazione dell’ex allievo della scuola Valentin proprio con Francesca, in molti pensavano che la causa della fine del loro matrimonio fosse dovuta proprio a questo. In realtà, Todaro, non ha mai nascosto che dietro la fine della loro relazione ci fosse ben altro anche da molto tempo prima.

Amici e le critiche su Martina

La presenza, seppur breve, di Raimondo Todaro ad Amici di Maria De Filippi servirà soprattutto per dare un ennesimo contributo al latino all’interno della trasmissione di Canale 5. La ballerina Martina Miliddi, infatti, nell’ultima puntata del serale ha vinto la sfida con la canzone di Ricky Martin contro la sfidante Serena della scuderia di Alessandra Celentano.

In realtà, seppur la ragazza abbia ottenuto il punto per la sua squadra, non sono mancate le critiche sui social network. La maestra Celentano, come se non bastasse, continua a lanciarle guanti di sfiga proprio per dimostrare quanta differenza ci sia fra lei e la professionista Francesca.