Copasir, Elio Vito (Fi) presenta lettera di dimissioni dal Comitato

Copasir, Elio Vito (Fi) si dimette dal Comitato con una lettera indirizzata al presidente della Camera. Ecco cosa è successo

È cominciata alle ore 14 la serie di audizioni con il sottosegretario con delega all’Intelligence, Franco Gabrielli. Sono parecchi i nodi da sciogliere. Il senatore Fdi Adolfo Urso era assente alla riunione, il che starebbe a significare che la tensione con la Lega per la presidenza è ancora alquanto forte.

Intanto qualche ora prima dell’incontro si è dimesso uno dei due membri di Forza Italia del Copasir, Elio Vito. L’uomo ha presentato le dimissioni con una lettera indirizzata al presidente della Camera, Roberto Fico.

Leggi anche:—>Modella americana muore precipitando da finestra di B&B: aveva 31 anni

Nella lettera Vito scrive:«Signor Presidente, è con rammarico che Le comunico le mie dimissioni dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Non è più tollerabile, in un Organo così importante e in un momento così delicato, il perdurare di una situazione non corrispondente alla legge, con alla presidenza un esponente della maggioranza. È evidente che per risolvere tale situazione non dovrei essere io a rassegnare le dimissioni, ma spero che questo gesto indichi la via del rispetto delle regole istituzionali, a chi avrebbe dovuto già seguirla», chiosa Vito.