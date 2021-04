Formigoni riavrà il suo vitalizio di 7.000 euro al mese. Lo ha deciso la commissione contenziosa di Palazzo Madama. Lo stesso si applicherà a Del Turco. Lo sdegno dei parlamentari.

Roberto Formigoni, ex presidente della Regione Lombardia e ex parlamentare, riavrà il vitalizio parlamentare dopo aver vinto il ricorso fatto dopo la sospensione causa condanna. La Commissione Contenziosa del Senato ha deliberato, per legge, Formigoni ha diritto alla pensione-vitalizio di ex parlamentare. La reazione dei parlamentari, soprattutto dei 5 stelle è stata molto dura, la vicepresidente del Senato Paola Taverna grida alla vergogna. “Una vergogna inaudita. Gli italiani che ogni giorno lavorano e cercano di arrivare a fine mese ringraziano di cuore Caliendo, Pillon e Riccardi che hanno detto sì alla pensione-vitalizio per il condannato Formigoni”.

Il forzista Caliendo, presidente della Commissione, ribadisce che non si è trattata di una scelta politica ma basata su una legge. Ma Caliendo non ha tenuto conto della delibera dell’allora presidente del Senato Piero Grasso del 2015 che aveva imposto a sospensione del vitalizio agli ex senatori condannati per reati gravi fino ad una eventuale riabilitazione.

Formigoni era stato condannato per aver “derubato” la sanità. I fatti risalgono al 2012 quando furono sottratti dalle casse della Fondazione Maugeri, eccellenza sanitaria lombarda, circa 56milioni di euro tra cui 8 di questi trovati nelle tasche dell’ex presidente della Lombardia. Il processo inizia nel 2014 e nel 2016 arriva la sentenza, i pm di Milano chiedono 9 anni di carcere ridotta poi a 6 anni. Nel 2019 la Cassazione condanna Formigoni a 5 anni e 10 mesi con lo sconto per prescrizione. Ma Formigoni passa nel carcere di Bollate solo 5 mesi ottenendo poi i domiciliari. Gli è stata concessa la detenzione domiciliare richiesta dalla difesa in quanto ultrasettantenne.

Formigoni e Del Turco riceveranno di nuovo il lauto vitalizio

Oggi ottiene anche il vitalizio di 7.000 euro. La decisione della Commissione ha valenza erga omnes, e quindi comprende anche il caso di Ottaviano Del Turco, ex sindacalista e ex presidente dell’Abruzzo accusato nel caso Sanitopoli. Essendo il vitalizio una pensione, si applica la stessa legge delle normali pensioni che non viene revocato nemmeno con l’ergastolo. La Commissione ha deciso e riguarda tutti i parlamentari condannati in via definitiva, quindi Formigoni e Del Turco riavranno il loro lauto compenso nonostante la condanna. Ex presidente dell’Abruzzo riceverà 5 mila e 500 euro al mese e 7.000 Formigoni.

La commissione contenziosa ha valutato il caso in base alla normativa. Secondo una legge del 2019 sono esclusi dai trattamenti previdenziali solo chi, condannato, è evaso o latitante o a chi ha reati di stampo mafioso o terroristico. Inoltre, la legge Grasso-Boldrini che aveva sospeso il vitalizio nel 2015 non prevede deroghe per chi è in malattia o in difficoltà economica. Guarda caso si verificano entrambi i casi. Ottaviano Del Turco si è dichiarato gravemente malato e Roberto Formigoni ha dichiarato di vivere in uno stato di indigenza. La decisione della Commissione contenziosa del Senato è stata accolta tra le polemiche e lo sdegno da parte di tutti. Sui social impazza la vergogna nei confronti della decisione. La commissione ha concesso un vitalizio di fondi provenienti dalle tasche pubbliche, ovvero dei cittadini, a due ex parlamentari condannati per aver frodato la sanità per proprio beneficio.