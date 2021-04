Strage di Bologna, gli ex Nar rischiano un nuovo processo per calunnia e falsa testimonianza

Strage di Bologna, gli ex Nar Fioravanti, Mambro, Ciavardini e Sparti rischiano un nuovo processo. L’accusa: “Falsa testimonianza nel dibattimento in Corte d’Assise”. Fioravanti indagato anche per calunnia contro un ex comandante dei carabinieri di Padova. “Diede disposizioni in ospedale di lasciarmi morire su una barella”

Rischiano un nuovo processo per falsa testimonianza e calunnia Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, gli ex membri dei Nuclei armati rivoluzionari già condannati in via definitiva per la strage di Bologna del 2 agosto 1980. Nella sentenza di condanna all’ergastolo nei confronti di Gilberto Cavallini, la Corte d’Assise di Bologna aveva trasmesso gli atti alla Procura per presunti reati commessi durante il dibattimento. Gli ex Nar si sono sempre dichiarati innocenti per la strage.

Ora la Procura di Bologna ha chiuso ora le indagini, atto che di solito precede la richiesta di rinvio a giudizio. I pm hanno notificato gli avvisi di garanzia a Ciavardini, Mambro e Fioravanti, oltre a Elena Venditti, Giovanna Cogolli e Stefano Sparti. Quest’ultimo è figlio di Massimo Sparti, testimone chiave del processo terminato con la condanna di Mambro e Fioravanti, secondo cui il padre avrebbe ammesso di essere stato “imbeccato”.

Valerio Fioravanti, come si legge nell’avviso di 415 bis, è accusato anche di calunnia. La parte offesa sarebbe l’allora comandante della Sezione Anticrimine dei carabinieri di Padova Giampaolo Ganzer. Secondo i pm, Fioravanti avrebbe “affermato falsamente” che il militare “aveva dato disposizioni al personale sanitario dell’Ospedale civile di Padova, che aveva in cura il Fioravanti” affinché venisse “lasciato morire sulla barella”, aveva dichiarato l’ex Nar.

Falsa testimonianza e calunnia: le accuse contro Fioravanti

Circostanza che secondo Fioravanti sarebbe stata confermata anche “a Salvini”, gip del Tribunale di Milano. Al quale sarebbe stato detto: “Ma Fioravanti non ne voleva sapere di morire, io ho fatto di tutto, ma lui non è morto”. Ganzer fu il militare “che il 5 febbraio 1981 aveva proceduto ad identificare in Fioravanti Valerio il giovane (che aveva fornito le false generalità di De Angeli) ricoverato presso l’Ospedale suddetto, a seguito del conflitto a fuoco” in cui persero la vita i carabinieri Enea Codotto e Luigi Maronese.

Inoltre, Fioravanti “deponendo come testimone” dinanzi “alla Corte di Assise di Bologna nel processo penale a carico di Gilberto Giorgio Guido Cavallini – si legge negli atti – incolpava di aver tentato di farlo uccidere dal personale medico dell’Ospedale civile di Padova il medesimo capitano Ganzer”. Che in realtà, “sapeva essere innocente e aver svolto indagini sulla strage di Bologna”.